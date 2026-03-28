Calo Tiket Jadi Juragan Pesawat Kisah Inspiratif Bos Lion Air

JABARPOS.ID – Siapa sangka, pendiri Lion Air, Rusdi Kirana, dulunya hanyalah seorang calo tiket pesawat. Kisah hidupnya yang penuh perjuangan menginspirasi banyak orang. Sebelum tahun 2000-an, tiket pesawat hanya bisa dinikmati segelintir orang. Melihat kondisi tersebut, Rusdi Kirana bertekad untuk mengubahnya.

Ide mendirikan maskapai penerbangan murah muncul saat Rusdi masih berstatus mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila. Sembari kuliah, ia mencari penghasilan tambahan sebagai calo tiket di Bandara Soekarno-Hatta. Dari sinilah ia mulai memahami seluk beluk bisnis penerbangan.

Berbekal pengalaman dan modal yang dikumpulkan, Rusdi bersama saudaranya, Kusnan Kirana, mendirikan biro perjalanan bernama "Lion Tour" pada tahun 1990-an. Nama "Lion" dipilih karena keduanya memiliki zodiak Leo. Bisnis ini berjalan selama 13 tahun sebelum akhirnya berkembang pesat pada tahun 1999.

Baca juga:  265 Narapidana di Sukabumi Dapat Remisi Kemerdekaan, 3 Langsung Bebas

Saat pemerintah membuka izin pendirian maskapai swasta baru, duo Kirana mendirikan "Lion Air". Dengan modal dua pesawat sewaan, izin maskapai akhirnya keluar pada tahun 1999. Namun, Lion Air baru bisa beroperasi pada tanggal 30 Juni 2000.

Rute pertama Lion Air adalah Jakarta-Pontianak dengan harga Rp 300 ribu, jauh di bawah harga kompetitor yang mencapai Rp 1,1 juta. Tak lama kemudian, rute Jakarta-Manado yang biasanya seharga Rp 2,1 juta dipangkas menjadi Rp 400 ribu. Banyak yang meragukan bisnis ini akan bertahan, namun Lion Air justru semakin populer dan menjadi alternatif transportasi udara bagi masyarakat.

Baca juga:  Nikita Akan Kembali Mendatangi Polda Metro, Terkait Laporannya Terhadap Vadel

Pada tahun 2004, Lion Air telah mengoperasikan 23 pesawat dan melayani 130 penerbangan setiap hari ke berbagai kota di Indonesia, serta Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Jumlah pesawat terus bertambah, dan sebelum pandemi, pesawat-pesawat Lion Air mendominasi Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Lion Air juga membawahi beberapa maskapai lain seperti Wings Air, Batik Air, Lion Bizjet, Malindo Air (Malaysia), dan Thai Lion Air (Thailand).

Dengan jargon "We Make People Fly", Lion Air berhasil menjadi maskapai penerbangan berbiaya rendah yang terjangkau bagi banyak orang. Pada tahun 2018, Lion Air mencatat telah mengangkut 36,8 juta penumpang, atau 35% dari total penumpang yang bepergian antar pulau dan kota di Indonesia.

Baca juga:  Bank BUMN Umumkan Jadwal Operasional Pasca Libur Lebaran, Catat!

Kini, Lion Air memiliki bisnis maskapai baru bernama Super Air Jet yang didirikan saat pandemi melanda. Super Air Jet terbang perdana pada 6 Agustus 2021 dengan rute Jakarta – Kualanamu, Medan dan Jakarta – Batam. Maskapai ini menawarkan konsep low cost carrier dengan penerbangan antarkota langsung point-to-point di pasar domestik dan berencana untuk melebarkan sayap ke rute internasional.

Pada tahun 2017, Rusdi Kirana sempat menduduki peringkat ke-33 dari 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes, dengan kekayaan mencapai US$ 970 juta. Meskipun menjadi pelopor penerbangan murah, Lion Air dikenal dengan masalah keterlambatan jadwal penerbangan.

Modal Receh Untung Gede! Anggota TNI Ini Buktikan Mimpi Jadi Miliarder Itu Nyata

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
