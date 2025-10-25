Rahasia Warren Buffett: Mengapa Emas Bukan Investasi Favoritnya?

Jabarpos.id – Investor kawakan Warren Buffett dikenal luas karena kelihaiannya dalam berinvestasi. Namun, ada satu aset yang secara konsisten dihindarinya: emas. Apa yang membuat Chairman Berkshire Hathaway ini enggan berinvestasi pada logam mulia yang dianggap sebagai aset aman tersebut?

Buffett pernah mengungkapkan pandangannya yang kontras tentang emas dalam suratnya kepada pemegang saham pada tahun 2011. Ia menyebut emas sebagai aset yang tidak produktif. Menurutnya, emas tidak menghasilkan apa-apa.

"Emas digali dari tanah di Afrika, atau di suatu tempat. Lalu kami meleburnya, menggali lubang lagi, menguburnya lagi, dan membayar orang untuk menjaganya. Itu tidak ada gunanya," ujarnya seperti dikutip jabarpos.id dari Forbes.

Buffett lebih memilih investasi yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Ia menganalogikan emas seperti "angsa yang hanya duduk diam dan memakan biaya asuransi dan penyimpanan," dibandingkan dengan "angsa yang terus bertelur."

Meski demikian, Buffett sempat berinvestasi di perusahaan tambang emas Barrick Gold (NYSE:GOLD) pada tahun 2020. Namun, investasi ini tidak bertahan lama. Berkshire Hathaway menjual seluruh sahamnya senilai US$317 juta hanya dalam beberapa kuartal. Keputusan ini sama mengejutkannya dengan keputusan pembeliannya.

Lantas, apa yang membuat Buffett enggan berinvestasi emas? Jawabannya terletak pada filosofi investasinya yang berfokus pada aset produktif yang menghasilkan pendapatan, bukan sekadar penyimpan nilai.