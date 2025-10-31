Laba Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) Anjlok, Biaya Pertambangan Jadi Biang Kerok?

Jabarpos.id – PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) mencatatkan penurunan laba yang signifikan hingga 47% menjadi Rp 269 miliar per September 2023. Penurunan ini terjadi meskipun pendapatan perusahaan mengalami peningkatan yang cukup besar.

Menurut laporan keuangan perusahaan, CUAN berhasil membukukan pendapatan sebesar US$ 796,63 juta, atau naik 45,89% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, peningkatan pendapatan ini tidak sejalan dengan perolehan laba bersih.

Penyebab utama penurunan laba CUAN adalah melonjaknya beban pokok pendapatan, terutama biaya jasa pertambangan dan pengangkutan batu bara. Beban ini naik 71,34% menjadi US$ 251,71 juta. Selain itu, biaya operasional pabrik dan peralatan juga mengalami kenaikan hampir dua kali lipat menjadi US$ 135,25 juta. Beban penyusutan juga naik signifikan sebesar 99,43% menjadi US$ 76,74 juta.

Kenaikan beban-beban tersebut menggerus laba bruto perusahaan sebesar 22,06% menjadi US$ 85,47 juta. Meskipun pendapatan operasi CUAN meningkat 190,62%, kinerja bottom line tetap tertekan oleh beban keuangan yang melonjak hampir dua kali lipat menjadi US$ 63,26 juta.

Di sisi lain, perusahaan mencatatkan total aset sebesar US$ 2,4 miliar dan liabilitas sebesar US$ 1,8 miliar. Penurunan laba ini menjadi perhatian bagi investor dan pelaku pasar, terutama dengan meningkatnya biaya operasional di sektor pertambangan.