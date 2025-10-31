Get
28.9 C
Jakarta
Sabtu, November 1, 2025
Laba Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) Anjlok, Biaya Pertambangan Jadi Biang Kerok?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id – PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) mencatatkan penurunan laba yang signifikan hingga 47% menjadi Rp 269 miliar per September 2023. Penurunan ini terjadi meskipun pendapatan perusahaan mengalami peningkatan yang cukup besar.

Menurut laporan keuangan perusahaan, CUAN berhasil membukukan pendapatan sebesar US$ 796,63 juta, atau naik 45,89% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, peningkatan pendapatan ini tidak sejalan dengan perolehan laba bersih.

Laba Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) Anjlok, Biaya Pertambangan Jadi Biang Kerok?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Penyebab utama penurunan laba CUAN adalah melonjaknya beban pokok pendapatan, terutama biaya jasa pertambangan dan pengangkutan batu bara. Beban ini naik 71,34% menjadi US$ 251,71 juta. Selain itu, biaya operasional pabrik dan peralatan juga mengalami kenaikan hampir dua kali lipat menjadi US$ 135,25 juta. Beban penyusutan juga naik signifikan sebesar 99,43% menjadi US$ 76,74 juta.

Kenaikan beban-beban tersebut menggerus laba bruto perusahaan sebesar 22,06% menjadi US$ 85,47 juta. Meskipun pendapatan operasi CUAN meningkat 190,62%, kinerja bottom line tetap tertekan oleh beban keuangan yang melonjak hampir dua kali lipat menjadi US$ 63,26 juta.

Di sisi lain, perusahaan mencatatkan total aset sebesar US$ 2,4 miliar dan liabilitas sebesar US$ 1,8 miliar. Penurunan laba ini menjadi perhatian bagi investor dan pelaku pasar, terutama dengan meningkatnya biaya operasional di sektor pertambangan.

