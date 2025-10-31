Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
24.6 C
Jakarta
Sabtu, November 1, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Kimia Farma Lepas Aset Gede-gedean, Ada Apa Gerangan?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Kimia Farma Lepas Aset Gede-gedean, Ada Apa Gerangan?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – PT Kimia Farma Tbk (KAEF), perusahaan farmasi pelat merah, tengah bersiap melakukan penjualan aset besar-besaran. Tak tanggung-tanggung, nilai aset yang akan dilepas mencapai Rp2,1 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi perusahaan demi menjaga keberlangsungan bisnis.

Menurut keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), penjualan aset ini akan dilakukan secara bertahap. Satu aset senilai Rp347 miliar direncanakan akan dilepas pada Desember 2025. Sementara itu, 37 aset lainnya dengan nilai total Rp1,8 triliun akan dijual dalam rentang waktu 2026 hingga 2029.

Baca juga:  Bahlil Meluncurkan Skema Subsidi Bahan Bakar Baru
Kimia Farma Lepas Aset Gede-gedean, Ada Apa Gerangan?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Manajemen KAEF terus berupaya mendongkrak kinerja keuangan perusahaan melalui perbaikan fundamental dan efisiensi. Upaya ini mulai membuahkan hasil, tercermin dari kinerja positif yang diraih pada semester I-2025.

Perusahaan berhasil mencatatkan peningkatan gross margin dan penurunan beban usaha pada semester I-2025. Laporan keuangan yang telah ditinjau terbatas oleh auditor independen menunjukkan bahwa gross margin KAEF meningkat menjadi 35,7%, lebih tinggi dibandingkan semester I-2024 yang sebesar 30,3%.

Baca juga:  Para Ibu dan Anak di Bogor Cetak Rekor MURI Hias Kue Mangkuk, Untuk Memperingati Hari Ibu

Selain itu, beban usaha KAEF pada semester I-2025 juga berhasil ditekan sebesar 14,3% menjadi Rp1,5 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Alhasil, KAEF berhasil memangkas kerugian pada semester I-2025 sebesar 56,6% menjadi Rp135,6 miliar, dibandingkan dengan semester I-2024 yang mencatatkan kerugian sebesar Rp312,2 miliar.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Dompet Digital Pemda? BI Gebrak Inovasi Keuangan Daerah!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
24.6 ° C
25.1 °
24.1 °
95 %
0.5kmh
40 %
Jum
25 °
Sab
34 °
Ming
33 °
Sen
34 °
Sel
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  