Kamis, November 6, 2025
Industri Asuransi Siap Terbang Tinggi di Tahun 2025, Ini Pemicunya

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Industri Asuransi Siap Terbang Tinggi di Tahun 2025, Ini Pemicunya
JABARPOS.ID – Industri asuransi di Indonesia menunjukkan optimisme tinggi dalam menyambut tahun 2025. Stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah dan kebijakan suku bunga rendah dari Bank Indonesia (BI) diprediksi menjadi angin segar bagi pertumbuhan sektor ini.

Chief Financial Officer (CFO) BRINS, Sony Harsono W.S., mengungkapkan keyakinannya bahwa permintaan terhadap produk asuransi akan terus meningkat. BRINS sendiri, menurut Sony, melihat peluang besar di segmen mikro dan ritel. Peningkatan daya beli masyarakat menjadi faktor kunci yang mendorong pertumbuhan di segmen ini.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Saat ini, BRINS telah mencatatkan kepemilikan sekitar 23,8 juta polis di sektor mikro dan ultra mikro. Sony menjelaskan bahwa strategi ini bukan hanya untuk memperkuat bisnis perusahaan, tetapi juga untuk meningkatkan literasi dan inklusi asuransi di Indonesia yang masih tergolong rendah.

Dalam dialog bersama Syarifah Rahma di Program Power Lunch CNBC Indonesia, Kamis (6/11/2025), Sony memaparkan lebih detail mengenai strategi BRINS dalam memanfaatkan momentum positif ini.

