25.8 C
Jakarta
Selasa, Desember 2, 2025
Berita

Garuda Indonesia Siapkan Kejutan Diskon Akhir Tahun?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Garuda Indonesia Siapkan Kejutan Diskon Akhir Tahun?
Jabarpos.id – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bersiap menyambut lonjakan penumpang pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dengan menyiapkan sejumlah strategi. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Sugiarto Oentoro, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan armada dan awak kabin untuk memastikan kelancaran layanan selama periode sibuk tersebut.

"Garuda sendiri sudah siap dengan 58 armada, ditambah 36 armada Citilink. Armada ini akan beroperasi stand-by 24 jam," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI di gedung DPR RI Jakarta, Senin (1/12).

Garuda Indonesia Siapkan Kejutan Diskon Akhir Tahun?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Lebih lanjut, Garuda Indonesia berencana memberikan diskon tiket pesawat sekitar 13-14% untuk meringankan beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. "Diskon ini akan kami persiapkan khusus untuk periode Nataru," imbuhnya.

Inisiatif Garuda ini sejalan dengan program pemerintah yang memberikan diskon untuk berbagai moda transportasi selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemerintah juga akan menyediakan layanan mudik gratis, termasuk program motor gratis (motis) menggunakan kapal laut dan kereta api.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana sebelumnya menjelaskan bahwa diskon tiket kapal Pelni sebesar 20% dari tarif dasar akan berlaku untuk pembelian tiket dari 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Sementara itu, tiket kereta api ekonomi akan mendapatkan diskon sekitar 30% untuk keberangkatan antara 22 Desember hingga 10 Januari. Diskon juga akan diberikan untuk penyeberangan kapal ASDP pada periode yang sama.

"Untuk pesawat terbang, diskon sekitar 13-14% dari harga semula akan berlaku dari 22 Desember sampai 10 Januari. Diskon ini berlaku bagi semua penumpang yang menggunakan tarif ekonomi," terang Suntana di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Selain diskon tiket, pemerintah juga akan mengumumkan program mudik gratis dalam waktu dekat. Dengan berbagai inisiatif ini, diharapkan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan lebih terjangkau dan nyaman.

