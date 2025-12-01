Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.1 C
Jakarta
Selasa, Desember 2, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Garuda Indonesia Terapkan Strategi Jitu Hindari ‘Kanibalisme’ Citilink, Apa Itu?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Garuda Indonesia Terapkan Strategi Jitu Hindari 'Kanibalisme' Citilink, Apa Itu?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) tengah berupaya keras mengoptimalkan seluruh lini bisnisnya, termasuk anak perusahaannya, Citilink. Langkah strategis ini diambil untuk menghindari persaingan internal yang dapat merugikan perusahaan secara keseluruhan.

Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Sugiarto Oentoro, menjelaskan bahwa penataan ulang layanan rute tujuan menjadi kunci utama. Tujuannya adalah agar Garuda Indonesia dan Citilink tidak saling "memakan" pasar atau melakukan kanibalisasi. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/12).

Baca juga:  Belanja Pakai Uang Tunai Bikin Otak "Sakit"? Ini Penjelasan Psikolog!
Garuda Indonesia Terapkan Strategi Jitu Hindari 'Kanibalisme' Citilink, Apa Itu?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Thomas menegaskan bahwa Garuda Indonesia dan Citilink memiliki target pasar yang berbeda. Garuda Indonesia fokus pada konsumen premium yang menginginkan layanan eksklusif, sementara Citilink menyasar segmen berbiaya rendah (LCC).

"Kita harus cermat melihat pasar mana yang cocok untuk layanan premium dan pasar mana yang ideal untuk LCC. Daya beli masyarakat juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan strategi ini," jelasnya.

Baca juga:  Polisi Menangkap Karyawan Kementerian Karena Terlibat Dalam Perjudian Daring

Lebih lanjut, Thomas mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia belum dapat membuka rute internasional seperti ke Qatar karena keterbatasan kapasitas pesawat. Ia menyiratkan perlunya investasi tambahan untuk peremajaan armada agar dapat bersaing di rute internasional.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Garuda Indonesia Siapkan Kejutan Diskon Akhir Tahun?
Artikel Selanjutnya
BUMI Tebar Pesona, Tawarkan Obligasi Kupon Menggiurkan!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
haze
26.1 ° C
26.7 °
25.1 °
86 %
1.5kmh
40 %
Sel
27 °
Rab
31 °
Kam
32 °
Jum
28 °
Sab
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  