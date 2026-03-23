Medela Potentia Bidik Pasar Vaksin Hewan Peliharaan, Langkah Ekspansi 2026?

JABARPOS.ID, Jakarta – PT Medela Potentia Tbk (MDLA) tengah mempersiapkan gebrakan besar di tahun 2026. Perusahaan distributor produk farmasi dan alat kesehatan ini membidik ekspansi ke ranah bisnis yang menjanjikan, yaitu distribusi produk "pet care", termasuk makanan dan vaksin untuk hewan peliharaan. Langkah ini diambil seiring dengan tren peningkatan jumlah masyarakat yang memelihara hewan kesayangan.

Menurut Krestijanto Pandji, President Director PT Medela Potentia Tbk (MDLA), fokus utama dalam bisnis makanan hewan peliharaan adalah produk dalam negeri berkualitas. Pihaknya optimis produk lokal ini akan memberikan kontribusi signifikan pada tahun 2027. Meskipun demikian, bisnis distribusi obat resep tetap menjadi tulang punggung perusahaan.

Ekspansi ini menjadi strategi MDLA untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat posisinya di industri kesehatan. Dengan membidik pasar vaksin hewan peliharaan, MDLA berharap dapat memanfaatkan potensi pertumbuhan yang besar di sektor ini. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi penyedia solusi kesehatan yang komprehensif bagi masyarakat, termasuk hewan peliharaan kesayangan.