Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.2 C
Jakarta
Minggu, Desember 7, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Ekonomi China di Ujung Tanduk? Tiga Masalah Ini Jadi Sorotan Utama

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Ekonomi China di Ujung Tanduk? Tiga Masalah Ini Jadi Sorotan Utama
spot_img

Jabarpos.id – China menutup tahun 2025 dengan penuh percaya diri di kancah global, menjadi negara pertama yang membalas tarif AS dan gencar memanfaatkan logam tanah jarang. Namun, di balik gemilangnya performa teknologi dan persepsi positif global, muncul pertanyaan besar: Seberapa kuat sebenarnya ekonomi China saat ini?

Para pemimpin tertinggi China akan membahas rencana kebijakan untuk tahun 2026 dalam Konferensi Kerja Ekonomi Pusat mendatang. Acara tahunan ini akan menjadi penentu arah kebijakan ekonomi Negeri Tirai Bambu.

Ekonomi China di Ujung Tanduk? Tiga Masalah Ini Jadi Sorotan Utama
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Ekonom menyoroti tiga masalah utama yang diperkirakan akan menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut:

Baca juga:  Harga PS5 di Amerika Serikat Meroket, Indonesia Aman?

1. Sektor Properti yang Semakin Terpuruk

Krisis real estat China semakin dalam, dengan Vanke, raksasa properti yang dulunya ikonik, kini berjuang untuk menunda pembayaran obligasi. S&P Global Ratings bahkan menurunkan peringkat utang Vanke.

"Kepercayaan pembeli rumah di China sangat rapuh. Jika Vanke mengalami kesulitan pendanaan, sentimen pasar akan semakin terpukul," ujar Edward Chan, Direktur Corporate Ratings di S&P Global Ratings, kepada jabarpos.id.

Goldman Sachs mencatat penurunan penjualan rumah baru sebesar 20-30% dibandingkan tahun lalu. Analis Goldman Sachs memperkirakan akan ada langkah-langkah pelonggaran properti lainnya.

Baca juga:  Superbank Kode Keras Soal IPO, Grab Jadi Kunci?

2. Konsumsi Domestik yang Loyo

Para pembuat kebijakan bertekad untuk mendorong konsumsi domestik. Enam kementerian merilis rencana besar untuk mengembangkan industri konsumen, namun detail implementasinya masih minim.

"Rencana ini sepenuhnya berfokus pada sisi penawaran," kata analis Goldman Sachs. Mereka menambahkan bahwa pertumbuhan konsumsi berkelanjutan memerlukan dukungan kebijakan untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Kekhawatiran juga muncul dari rasio kredit macet rumah tangga yang mencapai 1,33% pada paruh pertama tahun ini, melebihi rasio korporasi.

3. Ancaman Deflasi Mengintai

Konsumen China semakin sadar harga, sementara perusahaan meningkatkan persaingan melalui pemotongan harga. Pertumbuhan penjualan acara belanja terbesar tahunan di China melambat.

Baca juga:  Bandung Diprediksi Cerah Berawan di Siang Hari, Jumat 23 Agustus 2024

Inflasi utama mendekati nol dalam beberapa bulan terakhir. Ekonom Nomura, Ting Lu, memperkirakan Beijing akan meningkatkan dukungan kebijakan pada musim semi untuk memulai rencana lima tahun mendatang dengan awal yang kokoh.

Data inflasi November akan dirilis pada 10 Desember, diikuti oleh data penjualan ritel, produksi industri, dan investasi pada 15 Desember. Data-data ini akan memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi ekonomi China saat ini.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Sultan Yogyakarta: Sosok Dermawan di Balik Tahta, Rela Gelontorkan Miliaran Rupiah untuk Rakyat!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
26.2 ° C
27 °
26.1 °
88 %
2.1kmh
40 %
Sab
27 °
Ming
33 °
Sen
33 °
Sel
30 °
Rab
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  