Kejutan! Laba Futura Energy Global Melejit Tajam, Apa Pemicunya?

Jakarta, jabarpos.id – PT Futura Energy Global Tbk (FUTR) sukses mencuri perhatian pasar modal dengan lonjakan laba bersih yang fantastis. Hingga kuartal III tahun 2025, perusahaan energi ini membukukan laba bersih sebesar Rp 3,704 miliar, melesat 444% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 680,08 juta.

Meskipun pendapatan FUTR mengalami penurunan sebesar 46,5% menjadi Rp 33,9 miliar dari Rp 63,4 miliar, perusahaan mampu menekan beban pokok pendapatan secara signifikan. Laporan keuangan yang dipublikasikan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa beban pokok pendapatan turun drastis sebesar 59,5% menjadi Rp 22,16 miliar dari Rp 54,8 miliar pada kuartal III tahun 2024.

Penurunan beban pokok pendapatan ini menjadi kunci utama peningkatan laba kotor FUTR menjadi Rp 11,7 miliar dari sebelumnya Rp 8,6 miliar. Efisiensi operasional yang berhasil dilakukan perusahaan mampu mengkompensasi penurunan pendapatan, sehingga menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik.

Selain itu, laba usaha FUTR juga mengalami peningkatan menjadi Rp 3,6 miliar dari Rp 1,3 miliar setelah dikurangi beban umum dan administrasi yang naik tipis menjadi Rp 8,1 miliar. Penghasilan keuangan sebesar Rp 172,2 juta dan penurunan biaya keuangan menjadi Rp 110 juta semakin memperkuat posisi laba sebelum pajak penghasilan yang naik menjadi Rp 3,7 miliar dari Rp 1,2 miliar.

Secara keseluruhan, total aset FUTR hingga kuartal III tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi Rp 240,4 miliar, naik dari posisi akhir Desember 2024 yang sebesar Rp 231,8 miliar. Kinerja positif ini menunjukkan bahwa FUTR mampu mengelola keuangan dan operasional perusahaan secara efektif di tengah tantangan pasar yang ada.