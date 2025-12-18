Dana Besar Mendadak Buru Komoditas Fisik Ada Apa

Jakarta – Para raksasa pengelola investasi, mulai dari dana lindung nilai (hedge fund) hingga manajer investasi (MI), kini tak ragu terjun langsung ke pasar komoditas fisik. Fenomena ini, seperti dilaporkan jabarpos.id, menandai pergeseran strategi signifikan dalam mencari sumber keuntungan baru, bahkan tanpa bekal pengalaman puluhan tahun yang dimiliki pemain mapan seperti Trafigura atau Vitol.

Selama ini, perusahaan keuangan memang memiliki rekam jejak panjang dalam memperdagangkan kontrak berjangka untuk listrik, gas alam, atau minyak. Namun, kini raksasa dana lindung nilai seperti Balyasny, Jain Global, dan Qube, serta perusahaan perdagangan Jane Street, memperluas operasinya untuk memungkinkan mereka berinteraksi langsung dengan pasar fisik. Ini memperdalam eksposur mereka terhadap gejolak harga global yang tak terduga.

Langkah ini mencakup pembelian hak transportasi gas alam melalui pipa, penyewaan kapasitas penyimpanan minyak mentah, hingga investasi pada teknologi baterai canggih untuk menyimpan dan menjual listrik saat permintaan melonjak. Perdagangan di pasar fisik semacam ini diyakini memberikan keunggulan informasi yang krusial bagi para pelaku pasar.

Michael Alfaro, Kepala Investasi Gallo Partners, sebuah dana lindung nilai yang berfokus pada energi dan industri, menyebut fenomena ini sebagai "perebutan emas informasi". "Saat Anda memperdagangkan komoditas fisik, Anda memiliki akses ke banyak informasi dan mendapatkan gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dari pergeseran ekonomi sebelum data sebenarnya masuk," jelasnya kepada Financial Times.

Daya tarik keuntungan besar juga menjadi pemicu utama. Keuntungan fantastis yang dinikmati perusahaan perdagangan seperti Trafigura dan Vitol, serta lonjakan profit Citadel pada tahun 2022 berkat volatilitas harga gas alam di Eropa, menjadi inspirasi. Bagi hedge fund besar, berinvestasi di komoditas fisik menawarkan aliran pengembalian yang terpisah, secara teoritis membuat portofolio mereka lebih terdiversifikasi. Potensi keuntungan dari tahun-tahun yang sangat fluktuatif, seperti saat invasi Rusia ke Ukraina, jauh lebih besar dibanding periode pengembalian yang lebih rendah.

Bagaimana Para Raksasa Ini Bergerak?

Sejumlah langkah konkret telah diambil. Balyasny, salah satu hedge fund multi-manajer terkemuka, misalnya, telah memperkuat tim perdagangan listrik dan peneliti di Eropa dengan merekrut talenta dari perusahaan utilitas ternama seperti Centrica dan Norlys, serta menambah ahli gas alam. Jain Global, dana lindung nilai multi-strategi, tahun ini mengakuisisi Anahau Energy, spesialis layanan gas alam, dan kini aktif memperdagangkan komoditas tersebut.

Sementara itu, dana lindung nilai kuantitatif Qube telah memasuki pasar listrik fisik Eropa melalui afiliasi Volta. Volta juga baru-baru ini mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NEPOOL, kelompok penasihat yang membantu menyusun aturan pasar listrik fisik di enam negara bagian AS. Analisis profil LinkedIn menunjukkan setidaknya sembilan pedagang gas alam dan listrik telah bergabung dengan Qube sejak tahun 2024.

Citadel, yang telah lama berinvestasi dalam aset energi, juga sangat agresif tahun ini. Pada Maret, mereka mengakuisisi Paloma Natural Gas di Louisiana senilai US$1,2 miliar, yang kemudian berganti nama menjadi Apex Natural Gas. Oktober lalu, Citadel membeli pedagang energi Jerman FlexPower, yang memiliki anak perusahaan pengembang proyek baterai skala jaringan. Apex juga baru-baru ini menyetujui dua kesepakatan berbeda untuk membeli aset gas alam di Texas dan Louisiana.

Para pedagang fisik ini dapat memanfaatkan lonjakan permintaan yang dapat diantisipasi oleh hedge fund melalui laporan cuaca canggih dan data lainnya. Seorang eksekutif di sebuah hedge fund besar bahkan menyebut tenaga listrik fisik sebagai "titik manis" karena kemampuan menggunakan teknik analitis untuk mengantisipasi permintaan konsumen di seluruh negara bagian AS dan negara-negara Eropa. Dana lindung nilai juga dapat menerima pengiriman komoditas, menyimpannya saat harga turun, dan menjualnya kembali saat harga pulih. Ilia Bouchouev, mitra pengelola Pentathlon Investments, membandingkan ini dengan bisnis penyimpanan minyak yang telah berlangsung puluhan tahun, dengan baterai sebagai bentuk penyimpanan baru.

Risiko di Balik Keuntungan Menggiurkan

Namun, langkah ini juga menuntut pengambilan risiko di bidang yang mungkin berada di luar keahlian tradisional mereka. Sejarah mencatat Amaranth, sebuah perusahaan dana lindung nilai, runtuh secara spektakuler pada pertengahan tahun 2000-an setelah bertaruh pada komoditas. Perusahaan tersebut kehilangan 35% dari modal investornya sebesar US$7,5 miliar karena taruhan gas alam yang buruk, meskipun perdagangan ini dilakukan menggunakan kontrak derivatif keuangan, bukan transaksi fisik langsung.

Seorang eksekutif di sebuah hedge fund kuantitatif terkemuka yang memperdagangkan komoditas namun tidak terlibat di pasar fisik, mempertanyakan bagaimana hedge fund dapat berharap untuk bersaing dengan perusahaan perdagangan raksasa seperti Vitol, Trafigura, dan Gunvor, serta perusahaan minyak besar seperti BP dan Shell. "Perusahaan perdagangan komoditas utama memiliki neraca yang sangat besar dan mereka sebenarnya mengendalikan seluruh rantai pasokan logistik dalam komoditas, dari transportasi hingga penyulingan," katanya. "Dari rantai pasokan inilah mereka dapat mengekstrak sejumlah besar informasi berharga."

Meskipun tahun ini lebih tenang bagi hedge fund dan perusahaan perdagangan dibandingkan dengan tahun 2022, karena komoditas seperti minyak dan gas diperdagangkan dalam kisaran yang lebih ketat, daya tarik keuntungan besar dan akses informasi dini tetap mendorong para raksasa keuangan ini untuk mengambil risiko baru di pasar komoditas fisik. Ini adalah pertaruhan besar yang bisa mendatangkan cuan fantastis atau kerugian signifikan.