31.9 C
Jakarta
Sabtu, Desember 20, 2025
BTN Siapkan Dana Jumbo Ini Manfaatnya untuk Danareksa

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) dan PT Danareksa (Persero), yang merupakan Holding BUMN Danareksa, secara resmi meneken kemitraan strategis yang signifikan. Melalui kerja sama ini, BTN berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan komprehensif guna mendukung ekspansi bisnis Holding Danareksa. Menurut laporan jabarpos.id, langkah ini diharapkan menjadikan BTN sebagai bank operasional utama bagi seluruh anggota holding Danareksa di masa mendatang.

Penandatanganan Kesepakatan Pendahuluan (Heads of Agreement) ini dilakukan oleh Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dan Direktur Utama Holding BUMN Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi. Acara bersejarah tersebut berlangsung di Menara 2 BTN, Jakarta, pada Kamis, 18 Desember 2025, disaksikan oleh jajaran direksi dan manajemen dari kedua belah pihak.


Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bukti nyata transformasi BTN menjadi bank modern yang siap melayani berbagai kebutuhan finansial korporasi skala besar, sekaligus berkontribusi pada perekonomian nasional. "Kami berharap nantinya BTN dapat menjadi bank pilihan utama bagi Holding Danareksa dan seluruh entitas di bawahnya," ujar Nixon di Jakarta.

Dalam kerangka kesepakatan ini, BTN menyiapkan total plafon fasilitas pembiayaan mencapai Rp4,5 triliun. Angka tersebut terbagi menjadi Committed Corporate Line Facility maksimal Rp2 triliun dan Uncommitted Corporate Line Facility maksimal Rp2,5 triliun. Fasilitas ini dirancang untuk membantu Danareksa mengelola keuangannya secara lebih efisien dan prudent, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun panjang.

Tak hanya pembiayaan, BTN juga menawarkan solusi perbankan terintegrasi. Ini mencakup Cash Management System (CMS) untuk operasional perusahaan melalui platform Bale Korpora, layanan payroll dan fasilitas kredit konsumer bagi karyawan, hingga dukungan infrastruktur perbankan untuk seluruh ekosistem Danareksa.

"Potensi bisnis dari kerja sama ini sangat besar, mencakup sisi pembiayaan maupun dana pihak ketiga (DPK). BTN berkomitmen memberikan solusi menyeluruh, mulai dari perusahaan holding hingga ke level karyawan di seluruh anggota holding akan kami layani untuk semua kebutuhan finansialnya," jelas Nixon. Ia menambahkan bahwa ini menunjukkan kapabilitas BTN dalam menyediakan layanan perbankan yang komprehensif dan kompetitif di pasar.

Dari pihak Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi menyatakan keyakinannya bahwa pengembangan kawasan industri modern dan terintegrasi adalah kunci untuk menarik investor global ke Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, dukungan finansial dan kemitraan strategis seperti dengan BTN sangatlah dibutuhkan.

"Kesiapan infrastruktur kawasan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan adalah kunci utama untuk menarik FDI di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada pemerataan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja berkualitas yang selaras dengan Asta Cita," kata Yadi. Sebagai informasi, Danareksa, sebagai Strategic Holding milik negara, memiliki mandat untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai kawasan industri guna menarik investasi asing yang diharapkan menciptakan efek berganda (multiplier effect) dan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Hingga kini, Holding BUMN Danareksa membawahi 12 Entitas Anak dan Entitas Asosiasi.

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

