Terungkap Daftar Aman Pedagang Kripto

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengeluarkan daftar resmi Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berizin dan Calon Pedagang Aset Keuangan Digital (CPAKD) terdaftar. Langkah ini menjadi panduan vital bagi investor kripto di Indonesia, memastikan legalitas transaksi dan keamanan investasi mereka. Informasi ini disampaikan oleh jabarpos.id.

Daftar putih yang diterbitkan OJK ini mencakup entitas dan platform yang telah mengantongi izin atau penetapan resmi dari lembaga tersebut. Ini berfungsi sebagai rujukan utama bagi masyarakat untuk memverifikasi keabsahan setiap transaksi aset keuangan digital, sekaligus membedakan mana yang legal dan mana yang tidak.

Dasar hukum penerbitan daftar putih ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Secara spesifik, Pasal 218 yang mengatur kewajiban perizinan dan Pasal 304 mengenai sanksi pidana bagi pelanggar menjadi landasan utama. Kebijakan ini juga menandai babak baru pengawasan aset kripto, yang kini beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK.

Merespons penerbitan whitelist ini, OJK secara tegas mengimbau masyarakat untuk hanya melakukan transaksi melalui PAKD dan CPAKD yang tercantum dalam daftar resmi. Penggunaan platform, aplikasi, atau situs web di luar daftar tersebut sangat tidak dianjurkan, mengingat entitas tersebut tidak berizin dan tidak berada di bawah pengawasan otoritas, sehingga berisiko tinggi menimbulkan kerugian finansial.

Masyarakat juga diminta untuk selalu mencocokkan nama entitas, aplikasi, dan alamat situs dengan whitelist yang dipublikasikan. Kewaspadaan tinggi diperlukan terhadap tautan tidak resmi, domain palsu yang menyerupai, serta promosi mencurigakan di media sosial. OJK juga mengingatkan agar berhati-hati terhadap kegiatan berkedok edukasi atau komunitas kripto yang justru mengarahkan pada platform ilegal.

"Setiap perdagangan layanan aset keuangan digital/aset kripto wajib memenuhi ketentuan perizinan/penetapan yang berlaku. Masyarakat diharapkan menjadikan Whitelist sebagai rujukan utama; dan pihak yang tidak tercantum dalam Whitelist bukan merupakan entitas berizin dan/atau diawasi oleh OJK," tegas OJK dalam keterangan resminya.

Ke depan, OJK berkomitmen untuk terus berkoordinasi erat dengan aparat penegak hukum serta kementerian/lembaga terkait dalam menindak tegas pihak-pihak yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto tanpa izin, sesuai amanat Pasal 304 UU P2SK. Selain itu, OJK juga menganjurkan masyarakat untuk senantiasa menerapkan prinsip Legal dan Logis (2L) dalam memilih produk aset keuangan digital. Prinsip Legal berarti memastikan entitas, produk, dan aplikasinya telah memiliki izin OJK dan terdaftar dalam whitelist. Sementara itu, prinsip Logis menekankan pada kehati-hatian dalam mencermati imbal hasil yang ditawarkan; janji keuntungan yang tidak wajar patut dicurigai sebagai potensi penipuan atau skema ilegal.

Untuk melaporkan indikasi investasi ilegal, masyarakat dapat memanfaatkan saluran pengaduan Satgas PASTI melalui laman sipasti.ojk.go.id, layanan telepon 157, WhatsApp 081157157157, atau email [email protected]. OJK menegaskan bahwa daftar PAKD dan CPAKD ini akan diperbarui secara berkala melalui kanal-kanal resmi mereka.

Daftar Lengkap Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD & CPAKD) di Bawah Pengawasan OJK:

Ajaib – PT Kagum Teknologi Indonesia

ASTAL – PT Aset Instrumen Digital

Bittime – PT Utama Aset Digital Indonesia

Bitwewe – PT Sentra Bitwewe Indonesia

Bitwyre – PT Teknologi Struktur Berantai

BTSE Indonesia – PT Aset Kripto Internasional

Coinvest – PT Pedagang Aset Kripto

CoinX – PT Kripto Inovasi Nusantara

CYRA – PT Cyrameta Exchange Indonesia

Floq – PT Kripto Maksima Koin

Indodax – PT Indodax Nasional Indonesia

Koinsayang – PT Multikripto Exchange Indonesia

MAKS – PT Mitra Kripto Sukses

Mobee – PT CTXG Indonesia Berkarya

Naga Exchange – PT Cipta Koin Digital

Nanovest – PT Tumbuh Bersama Nano

Nobi – PT Enkripsi Teknologi Handal

Pintu – PT Pintu Kemana Saja

Pluang – PT Bumi Santosa Cemerlang

Reku – PT Rekeningku Dotcom Indonesia

Samuel Kripto – PT Samuel Kripto Indonesia

Stockbit Crypto – PT Coinbit Digital Indonesia

Tokocrypto – PT Aset Digital Berkat

Triv – PT Tiga Inti Utama

Upbit Indonesia – PT Upbit Exchange Indonesia

digitalexchange.id – PT Indonesia Digital Exchange (CPAKD)

Fasset – PT Gerbang Aset Digital (CPAKD)

GudangKripto – PT Gudang Kripto Indonesia (CPAKD)

Luno – PT Luno Indonesia Ltd (CPAKD)

Selain daftar PAKD dan CPAKD, OJK juga mengawasi entitas penting lainnya dalam ekosistem aset keuangan digital, yaitu Bursa AKD, Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan AKD, serta Pengelola Tempat Penyimpanan AKD (Kustodian). Berikut adalah rujukan resmi untuk entitas tersebut: