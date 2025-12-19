Bank Mandiri Rombak Petinggi Ini Daftar Lengkapnya

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) yang digelar pada 19 Desember 2025, menghasilkan keputusan signifikan terkait perombakan jajaran komisaris. Menurut laporan yang diterima jabarpos.id, perubahan ini diharapkan membawa angin segar bagi kinerja perseroan, dengan Zulkifli Zaini resmi diangkat sebagai Komisaris Utama, menggantikan posisi Kuswiyoto.

Tak hanya itu, RUPSLB juga menetapkan M. Rudy Salahuddin Ramto sebagai Wakil Komisaris Utama yang baru, menggantikan Zainudin Amali. Selain itu, pemegang saham juga menyetujui penunjukan B. Bintoro Kunto Pardewo sebagai Komisaris Independen baru. Menariknya, dalam RUPSLB kali ini, tidak ada perubahan pada susunan direksi, menandakan keberlanjutan strategi operasional yang telah berjalan.

Dengan demikian, berikut adalah susunan lengkap Dewan Komisaris Bank Mandiri pasca-RUPSLB 19 Desember 2025:

Komisaris Utama/Independen: Zulkifli Zaini

Wakil Komisaris Utama: M. Rudy Salahuddin Ramto

Komisaris Independen: B. Bintoro Kunto Pardewo

Komisaris: Luky Alfirman

Komisaris: Yuliot

Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh

Komisaris Independen: Mia Amiati

Sementara itu, jajaran direksi Bank Mandiri tetap diisi oleh nama-nama berikut:

Direktur Utama: Riduan

Wakil Direktur Utama: Henry Panjaitan

Direktur Operations: Timothy Utama

Direktur Information Technology: Sunarto Xie

Direktur Human Capital & Compliance: Eka Fitria

Direktur Risk Management: Danis Subyantoro

Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo

Direktur Corporate Banking: M. Rizaldi

Direktur Consumer Banking: Saptari

Direktur Network & Retail Funding: Jan Winston Tambunan

Direktur Treasury & International Banking: Ari Rizaldi

Direktur Finance & Strategy: Novita Widya Anggraini

Selain fokus pada perombakan komisaris, RUPSLB Bank Mandiri juga mengesahkan beberapa agenda penting lainnya. Salah satunya adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Penyesuaian ini dilakukan sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara.

Agenda kedua yang disetujui adalah pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Keputusan ini didasarkan pada ketentuan tata kelola BUMN, serta mempertimbangkan kondisi kesehatan Bank Mandiri yang sangat prima, dengan peringkat idAAA/Stable dan dikategorikan sangat sehat. Perubahan ini diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola perusahaan dan mendukung strategi Bank Mandiri dalam menghadapi tantangan serta peluang di sektor perbankan ke depan.