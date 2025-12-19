Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
31.9 C
Jakarta
Sabtu, Desember 20, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Bank Mandiri Rombak Petinggi Ini Daftar Lengkapnya

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Bank Mandiri Rombak Petinggi Ini Daftar Lengkapnya
spot_img

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) yang digelar pada 19 Desember 2025, menghasilkan keputusan signifikan terkait perombakan jajaran komisaris. Menurut laporan yang diterima jabarpos.id, perubahan ini diharapkan membawa angin segar bagi kinerja perseroan, dengan Zulkifli Zaini resmi diangkat sebagai Komisaris Utama, menggantikan posisi Kuswiyoto.

Tak hanya itu, RUPSLB juga menetapkan M. Rudy Salahuddin Ramto sebagai Wakil Komisaris Utama yang baru, menggantikan Zainudin Amali. Selain itu, pemegang saham juga menyetujui penunjukan B. Bintoro Kunto Pardewo sebagai Komisaris Independen baru. Menariknya, dalam RUPSLB kali ini, tidak ada perubahan pada susunan direksi, menandakan keberlanjutan strategi operasional yang telah berjalan.

Baca juga:  KFC Indonesia Terancam Bangkrut? 400 Karyawan Dirumahkan!
Bank Mandiri Rombak Petinggi Ini Daftar Lengkapnya
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dengan demikian, berikut adalah susunan lengkap Dewan Komisaris Bank Mandiri pasca-RUPSLB 19 Desember 2025:

  • Komisaris Utama/Independen: Zulkifli Zaini
  • Wakil Komisaris Utama: M. Rudy Salahuddin Ramto
  • Komisaris Independen: B. Bintoro Kunto Pardewo
  • Komisaris: Luky Alfirman
  • Komisaris: Yuliot
  • Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh
  • Komisaris Independen: Mia Amiati

Sementara itu, jajaran direksi Bank Mandiri tetap diisi oleh nama-nama berikut:

  • Direktur Utama: Riduan
  • Wakil Direktur Utama: Henry Panjaitan
  • Direktur Operations: Timothy Utama
  • Direktur Information Technology: Sunarto Xie
  • Direktur Human Capital & Compliance: Eka Fitria
  • Direktur Risk Management: Danis Subyantoro
  • Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo
  • Direktur Corporate Banking: M. Rizaldi
  • Direktur Consumer Banking: Saptari
  • Direktur Network & Retail Funding: Jan Winston Tambunan
  • Direktur Treasury & International Banking: Ari Rizaldi
  • Direktur Finance & Strategy: Novita Widya Anggraini
Baca juga:  Bank Sentral Korsel Jaga Won, Bunga Acuan Tetap!

Selain fokus pada perombakan komisaris, RUPSLB Bank Mandiri juga mengesahkan beberapa agenda penting lainnya. Salah satunya adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Penyesuaian ini dilakukan sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara.

Agenda kedua yang disetujui adalah pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Keputusan ini didasarkan pada ketentuan tata kelola BUMN, serta mempertimbangkan kondisi kesehatan Bank Mandiri yang sangat prima, dengan peringkat idAAA/Stable dan dikategorikan sangat sehat. Perubahan ini diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola perusahaan dan mendukung strategi Bank Mandiri dalam menghadapi tantangan serta peluang di sektor perbankan ke depan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Terungkap Daftar Aman Pedagang Kripto
Artikel Selanjutnya
Siapa Sangka Djarum Berawal Dari Kembang Api

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
31.9 ° C
32.7 °
29.4 °
70 %
4.9kmh
74 %
Sab
32 °
Ming
34 °
Sen
33 °
Sel
32 °
Rab
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  