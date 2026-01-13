Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.3 C
Jakarta
Rabu, Januari 14, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Properti Terbang Tinggi Apa yang Terjadi

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Properti Terbang Tinggi Apa yang Terjadi
spot_img

Sektor properti di Indonesia tengah menjadi sorotan tajam. Sejak awal tahun 2026, saham-saham di segmen ini kompak menunjukkan performa yang sangat impresif, menarik perhatian investor dan analis pasar. Fenomena ini, seperti yang diulas oleh jabarpos.id, didorong oleh serangkaian katalis positif yang kuat.

Kenaikan signifikan ini bukan tanpa alasan. Para pengamat pasar mencatat adanya tiga pilar utama yang menopang lonjakan saham properti. Pertama, pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Kebijakan ini biasanya berujung pada penurunan suku bunga acuan, yang pada gilirannya dapat meringankan beban cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) dan mendorong daya beli masyarakat untuk properti. Kedua, insentif fiskal dari pemerintah juga turut memanaskan pasar. Berbagai stimulus pajak atau kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah dapat mengurangi biaya operasional pengembang dan menarik minat pembeli. Terakhir, prospek ekspansi bisnis dari emiten properti itu sendiri menjadi daya tarik tersendiri. Banyak perusahaan properti yang merencanakan proyek-proyek baru atau pengembangan portofolio yang menjanjikan, memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan pendapatan di masa depan.

Baca juga:  Pizza Hut Bangkit dari Kubur? Laba Melesat Meski Gerai Ditutup dan Ratusan Karyawan Dirumahkan
Properti Terbang Tinggi Apa yang Terjadi
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dengan deretan katalis positif ini, prospek sektor properti hingga tahun 2026 diprediksi akan tetap cerah. Para investor dan pelaku pasar terus memantau perkembangan ini dengan seksama. Analisis mendalam mengenai tren dan proyeksi saham properti ini sebelumnya telah dibahas tuntas dalam program Closing Bell CNBC Indonesia pada Selasa, 13 Januari 2026, memberikan gambaran komprehensif bagi mereka yang ingin memahami lebih jauh potensi keuntungan di sektor ini.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Orang Terkaya RI Borong Saham Saat Pasar Bergolak

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
25.3 ° C
25.6 °
24.9 °
94 %
1.3kmh
20 %
Sel
26 °
Rab
28 °
Kam
31 °
Jum
32 °
Sab
27 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  