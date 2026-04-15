WIKA Rampungkan Tahap Krusial RS Jantung Terbesar di Asia Tenggara, Kapan Beroperasi?

JABARPOS.ID, Jakarta – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) melalui konsorsium PP-WIKA (KSO) telah menyelesaikan tahap topping off atau pengecoran atap Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita – Tokushukai Building. Momen ini menandai rampungnya struktur utama bangunan yang digadang-gadang akan menjadi pusat layanan kardiovaskular terbesar di Asia Tenggara.

Prosesi topping off tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, mencerminkan eratnya kerja sama bilateral dalam meningkatkan standar layanan kesehatan. Pembangunan RSJPD Harapan Kita – Tokushukai Building merupakan buah kolaborasi antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Tokushukai Medical Corporation.

Gedung setinggi 20 lantai ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Kehadirannya akan memperkuat kapasitas RSJPD secara keseluruhan, dengan dukungan teknologi medis terkini untuk menunjang operasi jantung terbesar di kawasan ASEAN.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, menyatakan bahwa pencapaian ini adalah wujud komitmen WIKA dalam mendukung pembangunan infrastruktur kesehatan modern berstandar internasional. Ia optimis proyek ini akan selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

RSJPD Harapan Kita – Tokushukai Building diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penanganan penyakit kardiovaskular dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas tinggi, sehingga mengurangi kebutuhan berobat ke luar negeri.

Proyek ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan kesehatan yang merata dan berstandar global. WIKA terus mendukung pembangunan infrastruktur kesehatan nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat.