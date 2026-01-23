Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.8 C
Jakarta
Jumat, Januari 23, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Jurang Ekonomi Menganga Tabungan Si Kaya Meroket, Rakyat Biasa Gigit Jari

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jurang Ekonomi Menganga Tabungan Si Kaya Meroket, Rakyat Biasa Gigit Jari
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Laporan terbaru dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkap fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan: tabungan para pemilik modal besar melonjak drastis, sementara simpanan masyarakat kelas menengah justru berjalan di tempat.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, menjelaskan bahwa simpanan di bank umum dengan nominal di atas Rp5 miliar mengalami pertumbuhan fantastis, mencapai 22,76% secara tahunan pada Desember 2025. Ferdinan menambahkan, seperti dilansir jabarpos.id, pertumbuhan ini tak lepas dari kebijakan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) oleh Kementerian Keuangan di bank-bank BUMN dan daerah.

Baca juga:  Ribuan Pelajar Ciamis Sambut Hangat Kedatangan Presiden Jokowi
Jurang Ekonomi Menganga Tabungan Si Kaya Meroket, Rakyat Biasa Gigit Jari
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Namun, nasib berbeda dialami oleh pemilik tabungan dengan nominal Rp1 juta hingga Rp100 juta. Pertumbuhan simpanan mereka hanya mencapai 3,43% secara tahunan pada periode yang sama. Ferdinan menjelaskan bahwa kenaikan tabungan kelas menengah bawah biasanya baru terasa saat momen-momen tertentu, seperti hari besar keagamaan yang disertai dengan pemberian tunjangan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kesenjangan ekonomi yang semakin lebar di Indonesia. Pertumbuhan tabungan yang timpang ini menjadi sinyal bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Matahari Group Incar Pasar Ritel, Siap Gebrak dengan Toko Mama?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
moderate rain
25.8 ° C
26.6 °
25 °
92 %
1.5kmh
75 %
Jum
26 °
Sab
29 °
Ming
29 °
Sen
30 °
Sel
29 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  