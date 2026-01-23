Jurang Ekonomi Menganga Tabungan Si Kaya Meroket, Rakyat Biasa Gigit Jari

Jabarpos.id, Jakarta – Laporan terbaru dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkap fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan: tabungan para pemilik modal besar melonjak drastis, sementara simpanan masyarakat kelas menengah justru berjalan di tempat.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, menjelaskan bahwa simpanan di bank umum dengan nominal di atas Rp5 miliar mengalami pertumbuhan fantastis, mencapai 22,76% secara tahunan pada Desember 2025. Ferdinan menambahkan, seperti dilansir jabarpos.id, pertumbuhan ini tak lepas dari kebijakan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) oleh Kementerian Keuangan di bank-bank BUMN dan daerah.

Namun, nasib berbeda dialami oleh pemilik tabungan dengan nominal Rp1 juta hingga Rp100 juta. Pertumbuhan simpanan mereka hanya mencapai 3,43% secara tahunan pada periode yang sama. Ferdinan menjelaskan bahwa kenaikan tabungan kelas menengah bawah biasanya baru terasa saat momen-momen tertentu, seperti hari besar keagamaan yang disertai dengan pemberian tunjangan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kesenjangan ekonomi yang semakin lebar di Indonesia. Pertumbuhan tabungan yang timpang ini menjadi sinyal bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.