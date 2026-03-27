Jabar PosBerita

Bank Mega Syariah Bukukan Lonjakan DPK Korporasi, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Bank Mega Syariah Bukukan Lonjakan DPK Korporasi, Ada Apa?
spot_img

JABARPOS.ID, Jakarta – Bank Mega Syariah mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) korporasi yang signifikan, mencapai Rp5,9 triliun pada Desember 2025. Angka ini melonjak 60% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Yoga Abyansa, Syariah Sales Segment Deputy Division Head Bank Mega Syariah, menjelaskan bahwa pertumbuhan positif ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan transaksi keuangan terintegrasi di berbagai institusi. Pertumbuhan ini terutama terlihat pada instrumen Giro (Current Account) korporasi, di mana Giro Rupiah korporasi meningkat tajam menjadi lebih dari Rp764 miliar pada Desember 2025, atau tumbuh lebih dari 174% dibandingkan Desember 2024.

Baca juga:  Trump Mengincar Greenland Setelah Venezuela
Bank Mega Syariah Bukukan Lonjakan DPK Korporasi, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut jabarpos.id, peningkatan ini mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi dari institusi terhadap layanan transaksional Bank Mega Syariah. Solusi-solusi seperti Payroll, Virtual Account (VA), Tax Payment, yang terintegrasi dalam fitur CMS (Cash Management System), serta Bank Garansi, menjadi faktor kunci dalam memperkuat ekosistem keuangan korporasi dan mendukung efisiensi pengelolaan arus kas institusi.

Baca juga:  Misa Akbar di GBK, Paus Fransiskus Dinantikan 86 Ribu Umat Katolik

"Kinerja positif ini juga didukung oleh implementasi Program Mesya Berkah Institusi, yang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan funding korporasi melalui peningkatan loyalitas nasabah institusi," ujar Yoga dalam keterangan resminya.

Sebagai bagian dari Program Mesya Berkah Institusi, Bank Mega Syariah menyerahkan hadiah berupa satu unit Toyota New Rush 1.5 S A/T GR Sport kepada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia.

Baca juga:  PTBA Beri Sinyal Dividen, Investor Jangan Panik Dulu!

"Kepercayaan dari berbagai institusi, termasuk Yayasan Wakaf UMI, turut memperkuat posisi Bank Mega Syariah dalam mengembangkan basis dana murah (CASA) yang berkelanjutan," pungkasnya seperti yang dilansir jabarpos.id.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Geliat Ekonomi Nasional Uang Beredar Sentuh Angka Fantastis!
Artikel Selanjutnya
Bankir Siaga Satu! Jurus Ampuh Hadapi Perang Dunia Ekonomi?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait