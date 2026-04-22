BI Siapkan Kejutan! Rupiah Bakal Makin Kuat?

JABARPOS.ID – Bank Indonesia (BI) memberikan sinyal kuat untuk terus memacu pertumbuhan uang primer di atas 12% pada tahun ini. Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (22/4/2026), menegaskan komitmennya untuk menjaga momentum pertumbuhan M0 atau base money.

"Kebijakan moneter akan terus mendorong pertumbuhan M0 double digit. Kami akan menjaganya di atas 10%, bahkan di atas 12%," ujar Perry Warjiyo, memberikan angin segar bagi perekonomian.

Menurut catatan BI, pertumbuhan M0 pada Maret 2026 tetap solid di angka 11,8% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh giro Bank Umum di Bank Indonesia yang melonjak 38,3% dan uang kartal yang tumbuh 8,6%. JABARPOS.ID mencatat bahwa ekspansi fiskal dan strategi operasi moneter menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan M0.

BI berencana meningkatkan M0 melalui berbagai instrumen, termasuk penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Selain itu, BI juga akan memberikan remunerasi bagi bank yang memiliki kelebihan cadangan atau excess reserves, dengan harapan mendorong bank untuk menyalurkan likuiditasnya ke sektor riil. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.