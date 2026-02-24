OCBC NISP Siapkan Dana Fantastis! Ada Apa Gerangan?

Jabarpos.id, Jakarta – PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) mengumumkan rencana buyback saham dengan nilai maksimal mencapai Rp 1 miliar. Langkah ini diambil sebagai bagian dari program remunerasi variabel bagi manajemen dan karyawan atas kinerja tahun 2025.

Menurut keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), aksi korporasi ini juga bertujuan untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait tata kelola pemberian remunerasi bagi bank umum, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 45/POJK.03/2015.

Manajemen OCBC NISP menjelaskan bahwa perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk buyback saham ini mencapai Rp 1 miliar, termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya terkait lainnya.

Lebih lanjut, manajemen meyakinkan bahwa aksi buyback ini tidak akan berdampak negatif signifikan terhadap kegiatan usaha perseroan. Pasalnya, OCBC NISP memiliki modal kerja dan arus kas yang memadai untuk membiayai transaksi ini, tanpa mengganggu operasional bisnis sehari-hari.