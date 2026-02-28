Pos Properti Indonesia Ungkap Strategi Jitu Tingkatkan Keuntungan Aset BUMN

Jabarpos.id, Jakarta – PT Pos Properti Indonesia optimis menatap tahun 2026 dengan proyeksi pertumbuhan bisnis properti yang menjanjikan. Optimisme ini didasari oleh keyakinan terhadap prospek ekonomi Indonesia yang terus membaik.

Direktur PT Pos Properti Indonesia, Junita Roemawi, mengungkapkan bahwa perusahaan terus berupaya mengoptimalkan bisnis yang sudah berjalan, termasuk penyewaan ruang kerja bersama (coworking space), penyediaan tempat acara (venue), pengelolaan aset properti BUMN, dan layanan hospitality.

Lebih lanjut, PT Pos Properti Indonesia berencana mengembangkan bisnis sewa hunian (co-living) yang menargetkan generasi Z dan pasien rumah sakit. Langkah ini diambil untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan perusahaan.

Namun, Junita mengakui bahwa pengelolaan aset PT Pos Indonesia bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah menyeimbangkan kebutuhan bisnis Pos Indonesia dengan upaya optimalisasi aset yang dimiliki.

Dalam dialog bersama CNBC Indonesia, Junita memaparkan strategi dan tantangan pengembangan bisnis properti di tahun 2026. Ia menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar untuk mencapai kesuksesan.