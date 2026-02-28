Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.4 C
Jakarta
Sabtu, Februari 28, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Siap-siap! Ratusan Ribu Lowongan Kerja Bakal Dibuka Tahun Depan

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Siap-siap! Ratusan Ribu Lowongan Kerja Bakal Dibuka Tahun Depan
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar gembira bagi para pencari kerja! Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengumumkan adanya potensi pembukaan ratusan ribu lapangan kerja baru mulai tahun 2026. Hal ini seiring dengan rampungnya pembangunan dan siap beroperasinya ribuan perusahaan industri di berbagai sektor.

Menurut keterangan Kemenperin yang dikutip jabarpos.id, sebanyak 1.236 perusahaan industri telah menyelesaikan tahap pembangunan dan siap memulai produksi pada tahun 2026. Investasi di sektor industri ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja baru hingga 218.000 orang. Perusahaan-perusahaan ini merupakan hasil relokasi dari luar negeri, ekspansi bisnis, maupun investasi baru. Kehadiran mereka diharapkan mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan memperkuat ekonomi nasional.

Baca juga:  Jabarpos.id, Jakarta - Pasar bergejolak? Jangan panik! Ada jurus jitu berburu cuan di bursa berjangka. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Direktur Utama Dupoin Futures Indonesia, Gunawan Herman, justru melihat peluang besar dalam bisnis perdagangan berjangka di Indonesia.
Siap-siap! Ratusan Ribu Lowongan Kerja Bakal Dibuka Tahun Depan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan bahwa masuknya investasi ke sektor industri bukan sekadar sentimen sesaat. "Fakta bahwa lebih dari seribu perusahaan industri siap beroperasi pada 2026 menunjukkan bahwa investasi manufaktur berjalan dan berkelanjutan," ujarnya.

Tak hanya Kemenperin, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI melalui jabarpos.id juga menginformasikan bahwa Danantara telah menyiapkan 20 proyek hilirisasi senilai US$ 26 miliar. Proyek-proyek ini berpotensi menciptakan 600 ribu lapangan kerja baru. Saat ini, enam proyek telah berjalan, dan 14 proyek lainnya siap menyusul pada tahun 2026. Investasi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari mineral hingga industri strategis, energi, dan pangan. Seluruhnya diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Baca juga:  Strategi Jitu Investasi di Tengah Kebijakan The Fed, Potensi Cuan Terbuka Lebar

Berikut adalah daftar 6 proyek yang sudah groundbreaking:

  • Proyek Smelter Freeport
  • Pembangunan Pabrik Baterai Kendaraan Listrik
  • Pengembangan Kawasan Industri Hijau
  • Pembangunan Pabrik Semen
  • Proyek Petrokimia
  • Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Sementara itu, 14 proyek lainnya yang segera menyusul meliputi:

  • Pembangunan Smelter Nikel
  • Pengembangan Industri Farmasi
  • Pembangunan Pabrik Pupuk
  • Pengembangan Industri Tekstil
  • Pembangunan Pabrik Kertas
  • Pengembangan Industri Makanan dan Minuman
  • Pembangunan Infrastruktur Pendukung Industri
  • Pengembangan Energi Terbarukan
  • Pengembangan Sektor Pariwisata
  • Pengembangan Sektor Pertanian
  • Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus
  • Pengembangan Sektor Perikanan
  • Pembangunan Sektor Kehutanan
  • Pengembangan Sektor Pertambangan
Baca juga:  UNVR Cetak Rekor! Pendapatan Meroket di Tengah Gempuran Ekonomi

Dengan adanya investasi besar-besaran ini, diharapkan dapat membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Grup Bakrie Kasih Kode Keras: Dompet Investor Bakal Tebal?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
28.4 ° C
28.4 °
27.7 °
77 %
3.6kmh
99 %
Sab
31 °
Ming
33 °
Sen
33 °
Sel
32 °
Rab
26 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  