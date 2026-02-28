Siap-siap! Ratusan Ribu Lowongan Kerja Bakal Dibuka Tahun Depan

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar gembira bagi para pencari kerja! Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengumumkan adanya potensi pembukaan ratusan ribu lapangan kerja baru mulai tahun 2026. Hal ini seiring dengan rampungnya pembangunan dan siap beroperasinya ribuan perusahaan industri di berbagai sektor.

Menurut keterangan Kemenperin yang dikutip jabarpos.id, sebanyak 1.236 perusahaan industri telah menyelesaikan tahap pembangunan dan siap memulai produksi pada tahun 2026. Investasi di sektor industri ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja baru hingga 218.000 orang. Perusahaan-perusahaan ini merupakan hasil relokasi dari luar negeri, ekspansi bisnis, maupun investasi baru. Kehadiran mereka diharapkan mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan memperkuat ekonomi nasional.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan bahwa masuknya investasi ke sektor industri bukan sekadar sentimen sesaat. "Fakta bahwa lebih dari seribu perusahaan industri siap beroperasi pada 2026 menunjukkan bahwa investasi manufaktur berjalan dan berkelanjutan," ujarnya.

Tak hanya Kemenperin, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI melalui jabarpos.id juga menginformasikan bahwa Danantara telah menyiapkan 20 proyek hilirisasi senilai US$ 26 miliar. Proyek-proyek ini berpotensi menciptakan 600 ribu lapangan kerja baru. Saat ini, enam proyek telah berjalan, dan 14 proyek lainnya siap menyusul pada tahun 2026. Investasi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari mineral hingga industri strategis, energi, dan pangan. Seluruhnya diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Berikut adalah daftar 6 proyek yang sudah groundbreaking:

Proyek Smelter Freeport

Pembangunan Pabrik Baterai Kendaraan Listrik

Pengembangan Kawasan Industri Hijau

Pembangunan Pabrik Semen

Proyek Petrokimia

Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Sementara itu, 14 proyek lainnya yang segera menyusul meliputi:

Pembangunan Smelter Nikel

Pengembangan Industri Farmasi

Pembangunan Pabrik Pupuk

Pengembangan Industri Tekstil

Pembangunan Pabrik Kertas

Pengembangan Industri Makanan dan Minuman

Pembangunan Infrastruktur Pendukung Industri

Pengembangan Energi Terbarukan

Pengembangan Sektor Pariwisata

Pengembangan Sektor Pertanian

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus

Pengembangan Sektor Perikanan

Pembangunan Sektor Kehutanan

Pengembangan Sektor Pertambangan

Dengan adanya investasi besar-besaran ini, diharapkan dapat membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.