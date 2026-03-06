Jabar PosBerita

Kejutan di OCBC NISP Komisaris Baru Resmi Duduki Jabatan!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Kejutan di OCBC NISP Komisaris Baru Resmi Duduki Jabatan!
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) melakukan perombakan jajaran manajemen dengan mengangkat satu komisaris baru. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 2 Desember 2025 lalu.

Pengangkatan Tan Teck Long sebagai Komisaris Non Independen telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan. Persetujuan tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 5 Maret 2026.

Baca juga:  Willow dari Gedung Putih Jadi Saingan Bobby, Siapa Yang Paling Lucu?
Kejutan di OCBC NISP Komisaris Baru Resmi Duduki Jabatan!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Bersama ini kami informasikan bahwa pengangkatan Bapak Tan Teck Long selaku Komisaris Non Independen Perseroan telah berlaku efektif pada tanggal 5 Maret 2026," ujar Corporate Secretary OCBC Indonesia, Murti Kusuma Dewi, dalam keterangan resminya.

Dengan penambahan ini, susunan Dewan Komisaris OCBC NISP menjadi sebagai berikut:

  • Presiden Komisaris: Pramukti Surjaudaja
  • Komisaris: Tan Teck Long
  • Komisaris: Na Wu Beng
  • Komisaris Independen: Hartadi Agus Sarwono
  • Komisaris Independen: Jusuf Halim
  • Komisaris Independen: Betti S. Alisjahbana
  • Komisaris Independen: Tan Siak Kwang Nicholas (Nicholas Tan)
Baca juga:  Low Tuck Kwong Gandeng Bank Mandiri, Ada Apa?

Perubahan ini diharapkan dapat membawa angin segar dan memperkuat kinerja OCBC NISP di tengah dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif.

spot_img
Artikel Sebelumnya
IHSG Terjun Bebas Rupiah Ikut Merana Ada Apa Gerangan?
Artikel Selanjutnya
SBN Bergolak Bukan Karena Rating, Lalu Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait