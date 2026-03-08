Rahasia Kaya Raya Abdurrahman bin Auf Terungkap!

Jabarpos.id – Makkah, kota yang dikenal sebagai pusat perdagangan sejak dahulu, melahirkan banyak tokoh kaya raya. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad SAW yang kekayaannya mungkin tak tertandingi. Lantas, apa rahasia di balik kesuksesannya?

Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang memeluk Islam di awal dakwah, selalu setia mendampingi Rasulullah. Di sela-sela kesibukannya, ia berdagang karena profesi ini lebih fleksibel dibandingkan bertani. Saat mengunjungi kota lain, ia berdagang dan meraup keuntungan.

Menurut riset Konsep Bisnis Abdurrohman Bin ‘Auf Radiyallahu ‘Anh Ditinjau dari Fiqih Muamalah dan Sejarah (2022), kunci suksesnya adalah menjauhi hal-hal haram. Ia tidak pernah berhutang dan selalu berdagang sesuai keahliannya. Selain itu, ia tidak serakah dan selalu memutar uangnya untuk hal bermanfaat, seperti bersedekah.

Abdurrahman bin Auf juga menghindari penjualan barang secara kredit karena menganggapnya riba. Baginya, keuntungan kecil tetaplah keuntungan dan harus disyukuri. Berkat prinsip-prinsip inilah, ia memiliki kekayaan melimpah.

Bukti kekayaannya terlihat dari sedekahnya yang luar biasa. Ia pernah menjual tanah seharga 1.000 dinar, menyumbangkan 500 kuda dan 1.500 unta untuk kaum Muslimin yang berperang. Bahkan, menjelang wafatnya, ia mewasiatkan 500 ribu dinar dan 400 ribu dinar kepada setiap peserta Perang Badar.

Jika dikonversikan ke nilai sekarang, total sumbangan Abdurrahman bin Auf mencapai puluhan miliar rupiah. Meskipun perhitungan ini tidak presisi, namun membuktikan bahwa ia adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling kaya raya.