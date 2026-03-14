Harga Emas Meroket! Waspada Perang Dunia, Ini Aset yang Harus Kamu Punya

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
jabarpos.id – Ketegangan geopolitik global yang meningkat, terutama antara Iran dan Israel pasca kabar duka meninggalnya Ayatollah Ali Khamenei, memicu kekhawatiran akan potensi konflik yang lebih besar. Dalam situasi ekonomi yang tidak pasti ini, pakar keuangan menyarankan strategi cerdas untuk melindungi aset.

Robert Kiyosaki, penulis buku keuangan terlaris "Rich Dad Poor Dad", mengingatkan akan kemungkinan keruntuhan pasar dan depresi hebat. Menurutnya, emas, perak, dan Bitcoin (BTC) adalah benteng pertahanan terbaik dalam menghadapi badai finansial. Ia menyoroti kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan AS sebagai pemicu potensi krisis.

Baca juga:  Rahasia di Balik Kenaikan Harga Rokok: Siapa yang Paling Kaya Raya?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Gedung Putih, Departemen Keuangan AS, dan The Fed berpotensi memicu depresi hebat atau bahkan perang. Masa sulit akan datang bagi banyak orang," ujar Kiyosaki. Namun, ia menambahkan bahwa bagi mereka yang siap dan memiliki pola pikir yang tepat, depresi berikutnya bisa menjadi peluang terbaik.

Harga emas menunjukkan tren kenaikan signifikan. Pada Senin (2/3/2026) pukul 06.28 WIB, harga emas melonjak 1,4% ke US$ 5360,49 per troy ons, menembus level US$ 5300 untuk pertama kalinya sejak Desember 2025. Data Refinitiv mencatat, pada penutupan perdagangan Jumat (27/2/2026), harga emas global menguat 1,74% menjadi US$5.277,29, level tertinggi dalam sebulan terakhir. Secara mingguan, harga emas global menguat 3,41%.

Baca juga:  IHSG Berdarah! Investor Cemas Menanti Keputusan The Fed

Perak juga mengalami penguatan harga. Setelah sempat konsolidasi di level US$ 87-88 per troy ons, harga perak ditutup pada level tertinggi US$ 93,81 per troy ons pada Jumat (27/2/2026). Tren ini sangat signifikan mengingat pada pertengahan Februari 2026, perak masih diperdagangkan di level US$ 73,45 per troy ons.

Bitcoin (BTC) mencatatkan penurunan tajam sebesar -23% secara Year-to-Date (YTD) hingga pertengahan Februari 2026. Namun, aset Crypto Emas seperti PAX Gold (PAXG) dan Tether Gold (XAUT) justru melesat dengan kinerja positif +15% YTD pada periode yang sama.

Baca juga:  Geger! OJK Punya Jurus Baru Bikin Bank Makin Transparan

Kiyosaki menyarankan untuk bekerja keras, membelanjakan uang dengan bijaksana, dan berinvestasi pada aset seperti emas, perak, dan Bitcoin sebagai cara untuk melindungi diri dan keluarga. Ia juga mengkritik investasi tradisional seperti uang kertas, saham, obligasi, reksa dana, dan ETF, yang menurutnya tidak memberikan jaminan keamanan finansial.

Artikel Sebelumnya
Kejutan! Dua Bank Raksasa Rebut Lisensi Aset Kripto di Hong Kong?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
