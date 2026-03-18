Terungkap! Inilah Daftar Pengusaha Muslim Terkaya Dunia, Ada Juragan Klub Bola!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id, Jakarta – Sejumlah nama pengusaha Muslim dari berbagai belahan dunia kembali menghiasi daftar orang terkaya versi Forbes. Bahkan, beberapa di antaranya berhasil menembus jajaran elite 100 besar dunia dengan total kekayaan yang mencengangkan, mencapai ratusan triliun rupiah. Siapa saja mereka?

  1. Aliko Dangote

Lahir di Kano, Nigeria, pada 10 April 1957, Aliko Dangote adalah seorang pengusaha sekaligus filantropis yang mendirikan dan menjabat sebagai CEO Dangote Group. Dibesarkan dalam keluarga Muslim yang taat, Dangote memulai bisnisnya dengan pinjaman dari sang paman. Awalnya, ia berdagang komoditas dan perlengkapan bisnis, terutama semen. Pada tahun 1981, bisnisnya berkembang pesat, memungkinkannya untuk mendirikan Dangote Group.

Kerajaan bisnisnya merambah berbagai sektor, termasuk bahan makanan, semen, jasa pengangkutan, dan lain-lain. Beberapa perusahaannya antara lain Dangote Industries Ltd., Dangote-Bail Nigeria, Ltd., Dangote Cement PLC, Benue Cement Company PLC, Dangote Sugar Refinery PLC, Dangote Flour Mills PLC, dan Nascon Allied Industries PLC. Selain di Nigeria, Dangote Group juga beroperasi di beberapa negara Afrika lainnya.

Baca juga:  Kaesang Terlibat? Perusahaan Udang Ini Terancam Bangkrut!

Aliko Dangote kembali menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di Afrika selama belasan tahun berturut-turut, dengan kekayaan mencapai US$ 28,5 miliar atau setara Rp 478,86 triliun (kurs Rp16.802/US$). Kekayaannya melonjak berkat penambahan nilai kilang minyaknya yang baru beroperasi di Lagos. Kilang ini sempat mengalami berbagai kendala sebelum akhirnya mulai memproduksi minyak pada awal 2024 dan diperkirakan akan mencapai kapasitas penuh bulan ini.

Dangote meyakini bahwa proyek terbarunya ini adalah langkah penting bagi Afrika untuk memiliki kapasitas mengolah minyak mentahnya sendiri. Kini, Aliko Dangote menempati posisi ke-82 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes.

  1. Shahid Khan
Baca juga:  IHSG Terjun Bebas, Investor Panik?

Shahid Khan adalah pemilik pemasok suku cadang otomotif Flex-N-Gate dan tim NFL Jacksonville Jaguars. Sebagai imigran asal Pakistan, Khan membeli Flex-N-Gate dari mantan majikannya pada tahun 1980. Desain bumper truk satu bagian yang ia ciptakan menjadi kunci kesuksesannya. Saat ini, Flex-N-Gate memiliki 76 pabrik di seluruh dunia dengan lebih dari 27.000 karyawan.

Khan membeli Jacksonville Jaguars pada tahun 2012 dan klub sepak bola Fulham di Inggris pada tahun 2013. Pada tahun 2019, ia dan putranya, Tony, mendirikan All Elite Wrestling, sebuah perusahaan hiburan gulat profesional yang menjadi pesaing WWE. Ia juga memiliki Four Seasons Hotel Toronto dan berencana membuka properti Four Seasons baru di Jacksonville pada tahun 2026. Per 1 Maret 2026, Forbes mencatat kekayaan Khan sebesar US$ 15,3 miliar atau setara dengan Rp 257,07 triliun.

  1. Azim Premji
Baca juga:  279 UMKM Jawa Barat Siap Pamer Produk di West Java Festival 2024

Azim Premji adalah seorang tokoh teknologi asal India yang memiliki Wipro, perusahaan dengan pendapatan US$11,3 miliar yang merupakan salah satu penyedia layanan perangkat lunak terbesar di India. Premji meninggalkan studinya di Stanford pada tahun 1966 untuk mengelola bisnis minyak goreng keluarga setelah ayahnya meninggal. Ia kemudian mengembangkan usaha tersebut ke sektor perangkat lunak.

Wipro memiliki pusat inovasi di Silicon Valley yang berfokus pada pengembangan teknologi baru dan kolaborasi dengan startup. Pada tahun 2019, putranya, Rishad Premji, menggantikan dirinya sebagai ketua eksekutif Wipro, sementara Azim Premji tetap menjabat sebagai ketua pendiri. Per 1 Maret 2026, Forbes mencatat kekayaan Premji sebesar US$ 8,7 miliar atau setara dengan Rp146,18 triliun.

