Hotel Incar 120 Juta Pelancong Domestik, Jurus Rahasia Ini Jadi Andalan!

Jabarpos.id, Jakarta – Industri perhotelan di Indonesia semakin bergairah menyambut tahun 2026. Pollux Hotels Group (POLL) bahkan menargetkan ekspansi ke berbagai daerah strategis, termasuk Cikarang dan Semarang, guna menjangkau potensi pasar wisatawan domestik yang sangat besar.

Presiden Direktur Pollux Hotels Group, Handojo Koentoro Setyadi, mengungkapkan optimismenya terhadap prospek bisnis perhotelan di tanah air. Di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global, POLL melihat peluang emas dari pergerakan wisatawan nusantara yang diprediksi mencapai 120 juta orang pada tahun 2026.

Alih-alih terlibat dalam persaingan harga yang sengit, POLL memilih strategi cerdas dengan fokus pada peningkatan inovasi layanan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat hunian hotel secara signifikan.

Selain itu, POLL juga berkomitmen pada prinsip keberlanjutan atau ESG (Environmental, Social, and Governance) melalui pengembangan sustainability framework. Implementasi prinsip ini diwujudkan dalam berbagai inisiatif, seperti pemanfaatan energi listrik bersih dari panel surya, pengelolaan air yang efisien, dan pengurangan penggunaan plastik. Dengan langkah ini, POLL tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan.