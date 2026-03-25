Jabar PosBerita

Itsec Asia (CYBR) Siap Pecah Saham, Harga Makin Ramah di Kantong?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar gembira bagi investor ritel! PT Itsec Asia Tbk (CYBR) mengumumkan rencana pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:2. Langkah ini diambil demi meningkatkan likuiditas perdagangan saham CYBR di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan membuat harganya lebih terjangkau bagi investor dengan modal terbatas.

Manajemen CYBR dalam keterbukaan informasinya menjelaskan bahwa nilai nominal saham yang semula Rp25 per saham akan berubah menjadi Rp12,50 per saham setelah stock split.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Untuk merealisasikan rencana ini, CYBR akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis, 16 April 2026, pukul 14.00 WIB di Discovery SCBD, Artisian Lounge, Jakarta. Agenda RUPSLB tidak hanya membahas stock split, tetapi juga perubahan pengurus perusahaan menyusul meninggalnya salah satu anggota direksi.

RUPSLB juga akan mengusulkan penunjukan dan pengangkatan anggota direksi baru untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, jika diperlukan. Hal ini dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan demi memenuhi tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan Anggaran Dasar. Jabarpos.id melaporkan bahwa perseroan akan mengukuhkan pemberhentian dengan hormat kepada almarhum anggota direksi.

spot_img
