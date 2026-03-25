Selat Hormuz Dibuka, Saham Kapal Terbang Tinggi! Ada Apa?

JABARPOS.ID – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang menggembirakan pasca libur Lebaran, melesat lebih dari 1%. Meskipun sempat dibuka melemah, IHSG dengan cepat berbalik arah dan mencatatkan kenaikan signifikan.

Kenaikan ini dipicu oleh sentimen positif terhadap sektor logistik perkapalan. Iran mengumumkan bahwa "kapal non-musuh" kini diizinkan melintasi Selat Hormuz, sebuah jalur pelayaran strategis yang penting. Pernyataan ini disampaikan kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO) di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut.

Selain itu, harapan akan adanya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran juga turut mendorong optimisme pasar. Pemerintah AS dilaporkan telah mengajukan proposal perdamaian yang berisi 15 poin, dengan tujuan mengakhiri konflik yang selama ini mengganggu distribusi energi global.

Beberapa emiten pelayaran mencatatkan kenaikan saham yang signifikan. PT Soechi Lines Tbk (SOCI) memimpin dengan kenaikan 18,75%, diikuti oleh PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) yang melonjak 16,35%. PT Pelayanan Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM) juga mencatat kenaikan yang signifikan sebesar 12,31%. Saham PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) juga mengalami penguatan sebesar 11,73%.

Saham emiten lain seperti PT GTS Internasional Tbk (GTSI), Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP), PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR), PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS), dan PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) juga turut mencatatkan kenaikan.