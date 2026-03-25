Selat Hormuz Dibuka, Saham Kapal Terbang Tinggi! Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
spot_img

JABARPOS.ID – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang menggembirakan pasca libur Lebaran, melesat lebih dari 1%. Meskipun sempat dibuka melemah, IHSG dengan cepat berbalik arah dan mencatatkan kenaikan signifikan.

Kenaikan ini dipicu oleh sentimen positif terhadap sektor logistik perkapalan. Iran mengumumkan bahwa "kapal non-musuh" kini diizinkan melintasi Selat Hormuz, sebuah jalur pelayaran strategis yang penting. Pernyataan ini disampaikan kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO) di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut.

Baca juga:  Terungkap! Kekayaan Haji Isam Capai Puluhan Triliun, Tapi Kok Belum Masuk Daftar Forbes?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selain itu, harapan akan adanya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran juga turut mendorong optimisme pasar. Pemerintah AS dilaporkan telah mengajukan proposal perdamaian yang berisi 15 poin, dengan tujuan mengakhiri konflik yang selama ini mengganggu distribusi energi global.

Beberapa emiten pelayaran mencatatkan kenaikan saham yang signifikan. PT Soechi Lines Tbk (SOCI) memimpin dengan kenaikan 18,75%, diikuti oleh PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) yang melonjak 16,35%. PT Pelayanan Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM) juga mencatat kenaikan yang signifikan sebesar 12,31%. Saham PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) juga mengalami penguatan sebesar 11,73%.

Baca juga:  Ngeri! Uang Rakyat Lenyap Triliunan Rupiah, Tiap Hari Ribuan Orang Jadi Korban

Saham emiten lain seperti PT GTS Internasional Tbk (GTSI), Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP), PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR), PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS), dan PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) juga turut mencatatkan kenaikan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Presiden Prabowo Minta Rakyat Indonesia Lakukan Ini, Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait