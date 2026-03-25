Misteri Transaksi Triliunan Saham Sinar Mas Terkuak

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
jabarpos.id – Sebuah transaksi besar menggemparkan pasar saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) pada Rabu (25/3/2026). Data perdagangan menunjukkan nilai transaksi mencapai Rp3,3 triliun dengan volume 550.000 lot di pasar negosiasi.

Menurut pantauan jabarpos.id, harga rata-rata saham DSSA dalam transaksi jumbo ini berada di level Rp60.000 per saham. OCBC Sekuritas (TP) berperan sebagai broker pembeli, menyerap saham dari Maybank Sekuritas Indonesia.

Analis pasar menduga transaksi ini merupakan transaksi terstruktur dengan nilai besar, bukan aktivitas akumulasi ritel biasa. Secara keseluruhan, nilai transaksi saham DSSA hari itu mencapai Rp7 triliun.

Saham DSSA sendiri mengalami kenaikan 3,09% ke level 63.350 pada hari yang sama. Namun, dalam sebulan terakhir, saham ini terkoreksi 24,31%.

Sebagai informasi tambahan dari jabarpos.id, DSSA adalah bagian dari grup Sinar Mas. Franky Oesman Widjaja tercatat sebagai penerima manfaat akhir yang mengendalikan DSSA melalui PT Sinar Mas Tunggal dengan kepemilikan 59,9%.

