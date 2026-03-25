OJK Siap Terbang Tinggi, Hadapi Badai Ekonomi?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, memastikan bahwa "pesawat" OJK siap menghadapi berbagai "cuaca" atau tantangan yang mungkin muncul di sektor jasa keuangan. Hal ini disampaikan usai pelantikan tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Friderica menekankan bahwa prioritas utama OJK saat ini adalah menjaga ketahanan sektor jasa keuangan. Mengingat situasi geopolitik global dan kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, penguatan fundamental sektor jasa keuangan nasional menjadi kunci utama.

Baca juga:  Geger! Api Berkobar di Mall Ciputra Cibubur, Begini Kata Manajemen
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Kita analogikan seperti naik pesawat. Cuaca mungkin tidak mulus, tapi jika pesawat dalam kondisi baik dan dikendalikan oleh pilot yang kompeten, Insya Allah selamat sampai tujuan," ujarnya dalam konferensi pers.

Lima ADK OJK yang baru dilantik merupakan hasil penetapan DPR RI setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan. Sementara dua ADK lainnya adalah Ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Baca juga:  Rengkak Ayakan: Tarian Ceria Warga Bogor Ngubek Setu, Bakal Meriahkan West Java Festival

Berikut adalah daftar tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK yang telah mengucapkan sumpah jabatan:

  • Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2032
  • Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031
  • Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon periode 2026-2031
  • Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen periode 2026-2032
  • Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto periode 2026-2031
  • Juda Agung sebagai ADK Ex-officio dari Kemenkeu
  • Thomas A.M Jiwandono sebagai ADK Ex-officio dari Bank Indonesia
Baca juga:  Modal Cekak? Ini Jurus Jitu Buka Warung Madura dan Gaet Pelanggan!

Dengan formasi baru ini, OJK diharapkan semakin solid dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Artikel Sebelumnya
Misteri Transaksi Triliunan Saham Sinar Mas Terkuak

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait