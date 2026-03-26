BSN Makin Kinclong, Peringkatnya Bikin Investor Melirik!

JABARPOS.ID, Jakarta – Kabar gembira datang dari PT Bank Syariah Nasional (BSN) yang berhasil meraih peringkat idAA+ dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat ini menjadi sinyal positif bagi kinerja dan prospek BSN di masa depan.

Menurut Direktur Utama Pefindo, Irmawati, peringkat idAA+ ini diberikan setelah melalui evaluasi mendalam terhadap data dan informasi perusahaan, termasuk kinerja keuangan BSN sepanjang tahun buku 2025. "Peringkat idAA+ mencerminkan kemampuan Bank Syariah Nasional yang sangat kuat dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya," ujarnya.

Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor, menyambut baik pencapaian ini. "Alhamdulillah, BSN dapat meraih peringkat idAA+ dari Pefindo. Hasil pemeringkatan ini merupakan catatan yang baik bagi BSN dan mendorong kami untuk terus meningkatkan kinerja agar bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat," ungkapnya.

Alex menambahkan bahwa BSN akan terus berupaya mendorong performa perusahaan dengan memperbesar porsi pembiayaan dan memperluas ekspansi pasar. Langkah ini diharapkan dapat membuat produk dan layanan BSN semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan dukungan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai entitas induk, BSN optimis dapat terus bertumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Perseroan juga akan fokus pada penguatan ekosistem digital melalui aplikasi Bale Syariah by BSN, serta memaksimalkan peran jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

JABARPOS.ID mencatat, BSN juga akan terus berperan aktif dalam memperluas ekosistem syariah melalui literasi keuangan berbasis syariah, dengan fokus utama pada pembiayaan perumahan syariah di Indonesia.