Jabar PosBerita

BSN Makin Kinclong, Peringkatnya Bikin Investor Melirik!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
BSN Makin Kinclong, Peringkatnya Bikin Investor Melirik!
spot_img

JABARPOS.ID, Jakarta – Kabar gembira datang dari PT Bank Syariah Nasional (BSN) yang berhasil meraih peringkat idAA+ dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat ini menjadi sinyal positif bagi kinerja dan prospek BSN di masa depan.

Menurut Direktur Utama Pefindo, Irmawati, peringkat idAA+ ini diberikan setelah melalui evaluasi mendalam terhadap data dan informasi perusahaan, termasuk kinerja keuangan BSN sepanjang tahun buku 2025. "Peringkat idAA+ mencerminkan kemampuan Bank Syariah Nasional yang sangat kuat dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya," ujarnya.

BSN Makin Kinclong, Peringkatnya Bikin Investor Melirik!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor, menyambut baik pencapaian ini. "Alhamdulillah, BSN dapat meraih peringkat idAA+ dari Pefindo. Hasil pemeringkatan ini merupakan catatan yang baik bagi BSN dan mendorong kami untuk terus meningkatkan kinerja agar bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat," ungkapnya.

Alex menambahkan bahwa BSN akan terus berupaya mendorong performa perusahaan dengan memperbesar porsi pembiayaan dan memperluas ekspansi pasar. Langkah ini diharapkan dapat membuat produk dan layanan BSN semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan dukungan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai entitas induk, BSN optimis dapat terus bertumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Perseroan juga akan fokus pada penguatan ekosistem digital melalui aplikasi Bale Syariah by BSN, serta memaksimalkan peran jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

JABARPOS.ID mencatat, BSN juga akan terus berperan aktif dalam memperluas ekosistem syariah melalui literasi keuangan berbasis syariah, dengan fokus utama pada pembiayaan perumahan syariah di Indonesia.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Bursa Saham Memanas Bocoran Calon Direksi BEI Bikin Geger!
Artikel Selanjutnya
Prajogo Pangestu Kembali Beraksi, Kontrak Raksasa di Masela Jadi Sorotan

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait