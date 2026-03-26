Bursa Saham Memanas Bocoran Calon Direksi BEI Bikin Geger!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id, Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menjadi sorotan seiring dengan munculnya sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi calon direksi untuk periode 2026-2030. Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) pun angkat bicara mengenai ramainya perbincangan ini.

Direktur Eksekutif AEI, Gilman Pradana Nugraha, menyatakan bahwa pihaknya bersikap netral terhadap berbagai paket calon yang bermunculan. Menurutnya, hal ini adalah sesuatu yang wajar dalam setiap proses pemilihan pimpinan BEI. "Saya pikir ya sosok-sosoknya bukan sosok-sosok baru di capital market, sudah punya pengalaman juga," ujarnya usai ditemui di Gedung Mahkamah Agung (MA).

Baca juga:  Bos Ungkap Fakta Mengejutkan Soal Pekerja Indonesia, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Gilman menambahkan, baik figur internal Self-Regulatory Organization (SRO) maupun eksternal memiliki kelebihan masing-masing. Kombinasi keduanya dalam jajaran direksi BEI merupakan hal yang wajar dan sudah berlangsung selama ini.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan bahwa pihaknya belum menerima dokumen pengajuan paket nama-nama calon direksi BEI yang beredar di media massa. "Jadi belum ada yang secara resmi masuk ke OJK. Nanti batas waktunya itu adalah 4 Mei 2026 ini batas waktu terakhir pengajuan paket calon," tegas Hasan.

Baca juga:  Anak Kartini Pilih Hidup Susah, Ini Alasannya Bikin Terenyuh!

OJK mempersilakan perusahaan efek untuk mulai menyusun paket calon sesuai mekanisme pasar. Hak pengajuan tetap berada di tangan para anggota bursa yang saat ini menjadi pemegang saham BEI. Setelah dokumen resmi diterima, OJK akan membentuk panitia seleksi yang dipimpin oleh deputi komisioner di sektor Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon.

Baca juga:  Kejutan! WIFI Dikabarkan Siap Rebut Link Net dari Genggaman Axiata?

Sejumlah nama yang beredar di media massa sebagai calon direksi BEI antara lain Iding Pardi, Zaki Mubarak, Yulianto Aji Sadono, Umi Kulsum, Ahmad Subagja, Yohannes Liauw, Andre Tjahjamuljo, Jeffrey Hendrik, Irvan Susandy, R. Haidir Musa, Irwan Abdalloh, R. M irwan, Atep Salyadi Dariah Saputra, Laksono Widodo, Fifi Virgantria, Heru Handayanto, John Tambunan, Donny Arsal, Lidia M. Panjaitan, dan Saidu Solihin.

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
