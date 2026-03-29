Jabar PosBerita

Motor Listrik Lokal Incar Pasar Eropa, Layanan Purna Jual Jadi Kunci?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
JABARPOS.ID – Di tengah sengitnya persaingan pasar motor listrik, produsen lokal dituntut untuk berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi konsumen. Chief Executive Officer (CEO) ALVA, Purbaja Pantja, menekankan pentingnya menghadirkan motor listrik yang tidak hanya canggih, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Menurut Purbaja, motor listrik yang ideal adalah yang dilengkapi fitur sesuai kebutuhan, ketersediaan suku cadang terjamin, dan didukung layanan purna jual yang mumpuni. Faktor-faktor inilah yang akan menentukan siapa yang mampu memenangkan hati konsumen di pasar motor listrik yang terus berkembang.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

ALVA sendiri, kata Purbaja, telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi persaingan ini. Saat ini, mereka memiliki 20 outlet penjualan dan lebih dari 100 outlet layanan purna jual yang tersebar di berbagai wilayah. Langkah ini diambil untuk memastikan konsumen mendapatkan dukungan terbaik setelah membeli produk mereka.

Tidak hanya fokus di pasar domestik, ALVA juga memiliki ambisi besar untuk menembus pasar global. Mereka menargetkan ekspor motor listrik buatan Indonesia ke berbagai negara, termasuk pasar Eropa yang terkenal dengan standar kualitasnya yang tinggi.

Lalu, bagaimana strategi pengembangan bisnis motor listrik RI secara keseluruhan? Simak dialog lengkap Shinta Zahara dengan CEO ALVA, Purbaja Pantja, dalam program AutoBizz CNBC Indonesia, Selasa (17/03/2026).

Berita terbaru
Berita Terkait