Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.5 C
Jakarta
Rabu, Desember 31, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Bank Aladin Siapkan Jurus Baru

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Bank Aladin Siapkan Jurus Baru
spot_img

PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK) mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur pendanaan dan menjaga likuiditas. Bank digital syariah ini berencana menghimpun dana segar sebesar Rp500 miliar melalui penawaran umum berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I, bagian dari target total Rp2 triliun. Informasi ini didapat jabarpos.id dari keterbukaan informasi perusahaan.

Sukuk Wakalah tahap I ini akan ditawarkan tanpa warkat, senilai 100% dari jumlah Dana Modal Investasi. Dengan nominal Rp500 miliar, sukuk ini menjanjikan imbal hasil sebesar 8,25% per tahun, atau setara Rp41,25 miliar. Jangka waktu investasinya cukup menarik, yakni 370 hari kalender sejak tanggal emisi.

Baca juga:  Kredit Korporasi Melesat, Laba Bank Permata Terbang Tinggi?
Bank Aladin Siapkan Jurus Baru
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Proses penawaran umum sukuk ini direncanakan berlangsung dari 31 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Pembayaran imbal hasil akan dilakukan secara triwulanan, dengan pembayaran perdana pada 8 April 2026. Sementara itu, pembayaran terakhir sekaligus jatuh tempo sukuk akan jatuh pada 18 Januari 2027. Penting dicatat, Sukuk Wakalah ini akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment), memberikan rasa aman bagi investor.

Manajemen Bank Aladin Syariah secara transparan mengungkapkan bahwa penerbitan sukuk ini merupakan langkah krusial untuk memperbaiki struktur pendanaan mereka. Saat ini, mayoritas pendanaan perseroan masih bergantung pada deposito berjangka pendek, khususnya tenor 1 dan 3 bulan. Ironisnya, portofolio pembiayaan Bank Aladin justru memiliki tenor menengah hingga panjang. "Ketidakseimbangan antara tenor sumber dana dan tenor pembiayaan ini dapat menimbulkan risiko likuiditas jika tidak dikelola secara efektif," jelas manajemen dalam keterbukaan informasi.

Baca juga:  Rumah di Bekasi Digerebek Polisi, Sita 7 Truk dan Puluhan Motor

Melalui penerbitan sukuk senilai Rp500 miliar ini, Bank Aladin berupaya keras untuk meningkatkan stabilitas sumber dana, mendiversifikasi basis pendanaan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada deposito jangka pendek yang selama ini menjadi tulang punggung. Dampak positifnya sudah terproyeksi: komposisi pendanaan tenor 1 bulan diperkirakan akan turun signifikan dari 34,9% menjadi 29,6%. Langkah ini diharapkan membuat profil jatuh tempo liabilitas menjadi lebih seimbang dan sehat.

Baca juga:  Emiten Kesehatan Dapat Dana Segar Ratusan Miliar

Lebih dari sekadar perbaikan struktur, aksi korporasi ini juga membuka lebar akses Bank Aladin ke pasar modal syariah. Ini menjadi indikator kuat kepercayaan investor terhadap fundamental dan reputasi kredit bank digital syariah tersebut di tengah persaingan ketat.

Untuk memastikan kelancaran proses ini, Bank Aladin telah menunjuk PT KB Valburry Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi sekaligus penjamin emisi sukuk wakalah. Sementara itu, peran penting sebagai wali amanat sukuk wakalah dipercayakan kepada PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) atau yang dikenal sebagai KB Bank.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Panggilan Darurat OJK untuk Dana Syariah Indonesia

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
26.5 ° C
27 °
26.1 °
90 %
1.5kmh
40 %
Rab
26 °
Kam
31 °
Jum
32 °
Sab
25 °
Ming
27 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  