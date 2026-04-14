Awas! MSCI Bisa Bikin IHSG Boncos di Bulan Mei, Kok Bisa?

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia tengah harap-harap cemas menanti pengumuman hasil peninjauan indeks global MSCI (Semi-Annual Index Review) yang akan dirilis pada bulan Mei. Ketidakpastian ini diperparah dengan rilis daftar saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi (High Shareholding Concentration/HSC) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), memicu kekhawatiran akan potensi perubahan bobot portofolio investor asing yang signifikan.

Lantas, skenario apa saja yang bisa membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas di bulan Mei mendatang? Berikut tiga skenario ekstrem yang perlu diwaspadai:

Likuiditas Menipis Akibat Aksi Jual Asing: Jika MSCI memutuskan untuk mengurangi bobot saham-saham Indonesia dalam portofolionya, investor asing berpotensi melakukan aksi jual besar-besaran. Hal ini dapat memicu penurunan likuiditas pasar dan menekan harga saham secara signifikan. Sentimen Negatif Merajalela: Penurunan bobot oleh MSCI dapat memicu sentimen negatif di kalangan investor domestik. Kekhawatiran akan prospek pasar modal Indonesia dapat mendorong aksi jual lanjutan dan memperdalam koreksi IHSG. Efek Domino ke Sektor Lain: Sektor-sektor yang sahamnya memiliki bobot signifikan dalam indeks MSCI berpotensi mengalami tekanan jual yang lebih besar. Hal ini dapat memicu efek domino ke sektor-sektor lain dan memperburuk kinerja IHSG secara keseluruhan.

Investor disarankan untuk berhati-hati dan mencermati perkembangan situasi menjelang pengumuman MSCI. Diversifikasi portofolio dan manajemen risiko yang ketat menjadi kunci untuk menghadapi potensi volatilitas pasar di bulan Mei.