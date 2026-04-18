Ban China Gempur Pasar Indonesia, Apa Senjata Rahasianya?

18-04-2026

Jabarpos.id, Jakarta – Pasar ban di Indonesia semakin ramai dengan kehadiran pemain baru. PT Sailun Tire Indonesia, produsen ban asal Tiongkok, optimis mampu bersaing di pasar otomotif Tanah Air yang terus berkembang, terutama dengan maraknya kendaraan listrik.

Eko Supriyatin, Direktur Sales & Marketing PT Sailun Tire Indonesia, mengungkapkan keyakinannya terhadap potensi pasar Indonesia yang didukung oleh populasi besar dan pertumbuhan industri otomotif. Sailun sendiri baru saja meresmikan pabrik baru di Demak, Jawa Tengah, dengan target produksi lebih dari 7 juta ban per tahun.

Meskipun kondisi geopolitik di Timur Tengah sempat mempengaruhi pasokan bahan baku impor, Sailun memastikan keamanan rantai pasok mereka. Perusahaan terus berupaya meningkatkan penggunaan komponen produksi lokal untuk memperkuat dan mengamankan rantai pasok.

Untuk merebut hati konsumen Indonesia, Sailun fokus pada tiga strategi utama: kualitas produk yang unggul, harga yang kompetitif, dan jaringan penjualan yang luas dari Sumatra hingga Maluku. Strategi ini diharapkan mampu mendongkrak posisi Sailun di pasar ban Indonesia yang semakin kompetitif.

