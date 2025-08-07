Bank Mega Ungkap Rahasia AI Hasilkan Cuan, Peserta Membludak!

Jabarpos.id, Surabaya – Bank Mega baru saja membongkar strategi jitu memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk meraup keuntungan dalam acara LPS Financial Festival 2025 di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur. Sesi bertajuk "Jalan Ninja Raih Cuan dari AI" yang dipandu oleh Bank Mega bersama Daud Kurnia ini sukses menyedot perhatian ratusan peserta, bahkan banyak yang terpaksa berdiri karena kursi yang disediakan tidak mencukupi.

Daud Kurnia, seorang Desainer UI/UX, kreator, AI Enthusiast, pendiri Negeri AI, serta Web3 Enthusiast, membagikan pengalamannya secara eksklusif. Ia menjelaskan bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk memberikan saran pengelolaan keuangan yang lebih baik, membangun kebiasaan menabung, hingga memiliki rekening digital yang mendukung gaya hidup yang semakin dinamis.

Antusiasme peserta terhadap topik ini sangat tinggi, menunjukkan bahwa masyarakat semakin tertarik untuk memahami potensi AI dalam dunia finansial. Bank Mega berharap, melalui acara ini, masyarakat dapat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan keuangan mereka.