34.1 C
Jakarta
Kamis, Agustus 7, 2025
Bank Mega Ungkap Rahasia AI Hasilkan Cuan, Peserta Membludak!

Editor Jabar Pos : Rangga
Bank Mega Ungkap Rahasia AI Hasilkan Cuan, Peserta Membludak!
Jabarpos.id, Surabaya – Bank Mega baru saja membongkar strategi jitu memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk meraup keuntungan dalam acara LPS Financial Festival 2025 di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur. Sesi bertajuk "Jalan Ninja Raih Cuan dari AI" yang dipandu oleh Bank Mega bersama Daud Kurnia ini sukses menyedot perhatian ratusan peserta, bahkan banyak yang terpaksa berdiri karena kursi yang disediakan tidak mencukupi.

Baca juga:  Wakil Menteri: Qatar Akan Membantu Pembiayaan Program perumahan Prabowo

Daud Kurnia, seorang Desainer UI/UX, kreator, AI Enthusiast, pendiri Negeri AI, serta Web3 Enthusiast, membagikan pengalamannya secara eksklusif. Ia menjelaskan bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk memberikan saran pengelolaan keuangan yang lebih baik, membangun kebiasaan menabung, hingga memiliki rekening digital yang mendukung gaya hidup yang semakin dinamis.

Bank Mega Ungkap Rahasia AI Hasilkan Cuan, Peserta Membludak!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Antusiasme peserta terhadap topik ini sangat tinggi, menunjukkan bahwa masyarakat semakin tertarik untuk memahami potensi AI dalam dunia finansial. Bank Mega berharap, melalui acara ini, masyarakat dapat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan keuangan mereka.

