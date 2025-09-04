Get
30.4 C
Jakarta
Kamis, September 4, 2025
Jabar Pos

Industri Kemasan Terus Bergeliat, PT Mitra Pack Tbk Optimis Hadapi Tantangan

Editor Jabar Pos : Rangga
Industri Kemasan Terus Bergeliat, PT Mitra Pack Tbk Optimis Hadapi Tantangan
Jabarpos.id – PT Mitra Pack Tbk (PTMP) mencatatkan kinerja menggembirakan di paruh pertama tahun 2025. Perusahaan kemasan ini berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan yang signifikan, meskipun tantangan daya beli masyarakat masih membayangi.

Menurut laporan keuangan yang dirilis, pendapatan PTMP melonjak 18,13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini naik dari Rp82,37 miliar pada semester I-2024 menjadi Rp97,31 miliar di semester I-2025.

Industri Kemasan Terus Bergeliat, PT Mitra Pack Tbk Optimis Hadapi Tantangan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Direktur PT Mitra Pack Tbk, Ilham Djaja, menjelaskan bahwa peningkatan ini didorong oleh penambahan pelanggan baru, terutama dari sektor kosmetik dan perawatan kulit. "Kami melihat adanya pertumbuhan permintaan kemasan dari industri kosmetik dan skincare," ujarnya dalam dialog di Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (04/09/2025).

Namun, Ilham juga mengakui bahwa daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya menjadi tantangan tersendiri. Hal ini berdampak pada penurunan permintaan beberapa produk konsumsi, yang pada gilirannya memengaruhi volume produksi sejumlah pelanggan PTMP.

Menatap semester kedua tahun ini, PTMP tetap optimis dengan prospek pertumbuhan. Perusahaan telah menyiapkan dua strategi utama untuk mencapai target tersebut. Pertama, meluncurkan produk baru dan melakukan diversifikasi lini produk. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat tata kelola perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga momentum positif dan memperkuat posisi PTMP di industri kemasan.

