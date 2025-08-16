Kisah Pengemis Tajir Melintir Bikin Geleng Kepala

jabarpos.id – Profesi pengemis seringkali dipandang sebelah mata, namun kisah Bharat Jain dari Mumbai ini membuktikan bahwa tidak semua pengemis hidup dalam kekurangan. Ia justru menjadi buah bibir karena kekayaannya yang fantastis, mencapai miliaran rupiah.

Menurut laporan dari Economic Times, Jain diperkirakan memiliki aset lebih dari 7,5 crore rupee atau sekitar Rp 14 miliar. Penghasilan bulanannya dari mengemis saja bisa mencapai 60.000 hingga 75.000 rupee (sekitar Rp 11 juta). Kisah hidupnya yang penuh liku, dari keluarga sederhana hingga menjadi pengemis kaya raya, sungguh menginspirasi.

Jain berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas, membuatnya tidak dapat mengenyam pendidikan formal. Namun, keterbatasan ini tidak menghalanginya untuk meraih kesuksesan. Dengan kegigihan dan kerja kerasnya sebagai pengemis, ia berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang yang signifikan.

Aset yang dimilikinya pun tak main-main. Jain tercatat memiliki apartemen dua kamar tidur di Mumbai senilai Rs 1,2 crore atau Rp 2,3 miliar. Selain itu, ia juga menyewakan dua tokonya di Thane dengan harga sewa Rs 30.000 per bulan.

Meskipun telah bergelimang harta, Jain tetap setia dengan profesinya sebagai pengemis. Ia biasa terlihat mengemis di kawasan ramai seperti Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus atau Azad Maidan. Dalam sehari, ia mampu menghasilkan Rs 2.000-2.500 (Rp 365.000 hingga Rp 500.000) hanya dengan mengemis selama 10 hingga 12 jam.

Saat ini, Jain dan keluarganya hidup nyaman di apartemen mewah miliknya. Anak-anaknya bersekolah, sementara anggota keluarga lainnya memiliki toko alat tulis. Meskipun banyak yang menyarankan untuk berhenti mengemis, Jain tetap teguh pada pendiriannya dan terus menjalankan profesinya hingga saat ini.