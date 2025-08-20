Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
35.8 C
Jakarta
Rabu, Agustus 20, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Rahasia Dibalik Booth LPS di Medan Bikin Nagih Pengunjung

Editor Jabar Pos : Rangga
Rahasia Dibalik Booth LPS di Medan Bikin Nagih Pengunjung
spot_img

jabarpos.id, Medan – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Financial Festival 2025 kembali digelar, kali ini di Regale International Convention Center, Medan, Sumatera Utara. Antusiasme warga Medan begitu terasa, apalagi dengan kehadiran tokoh-tokoh penting yang siap memberikan edukasi keuangan. Namun, ada satu hal yang tak kalah menarik perhatian: booth LPS yang penuh kejutan dan hadiah menggiurkan.

Pengunjung yang memadati booth LPS disuguhkan dengan dua permainan seru yang sayang untuk dilewatkan. Pertama, ada survei singkat tentang LPS yang akan membuka wawasan tentang lembaga ini. Setelah itu, pengunjung bisa menguji ketangkasan dalam gun game, permainan teka-teki yang dijawab dengan pistol mainan. Tak hanya itu, word scramble juga hadir untuk mengasah kemampuan menyusun kata-kata terkait literasi keuangan.

Baca juga:  Pelaku Pembunuhan Ayah Tiri di Karawang Ditangkap Setelah Empat Hari Bersembunyi
Rahasia Dibalik Booth LPS di Medan Bikin Nagih Pengunjung
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Hanya dengan memainkan salah satu game, peserta berhak mengikuti spinning wheel hadiah. Boneka lucu hingga voucher menarik siap menanti para pemenang. Selain permainan, booth LPS juga menyediakan edukasi tentang sejarah LPS dan VR interaktif yang membuat belajar semakin menyenangkan.

LPS Financial Festival ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung, hingga Tokoh Nasional Muhammad Nuh. jabarpos.id mencatat, para ahli di bidang ekonomi ini akan berbagi pengalaman berbisnis dan investasi.

Baca juga:  Benua-benua Hilang: Jejak Masa Lalu yang Tenggelam

Sesi educational class juga tak kalah menarik dengan kehadiran Herjunot Ali yang akan membahas "Atur Duit Agar Cepat Cuan", Raline Shah dengan "Beauty in Budgeting", serta Michael Yeoh yang akan membongkar "Jurus Cuan Maksimal dan Level Up Keuanganmu".

spot_img
Artikel Sebelumnya
Dana Ratusan Triliun dari BUMN Mampu Dongkrak APBN? Ini Kata Danantara

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
35.8 ° C
35.8 °
35.8 °
56 %
1.7kmh
100 %
Rab
37 °
Kam
29 °
Jum
32 °
Sab
31 °
Ming
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  