Rahasia Dibalik Booth LPS di Medan Bikin Nagih Pengunjung

jabarpos.id, Medan – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Financial Festival 2025 kembali digelar, kali ini di Regale International Convention Center, Medan, Sumatera Utara. Antusiasme warga Medan begitu terasa, apalagi dengan kehadiran tokoh-tokoh penting yang siap memberikan edukasi keuangan. Namun, ada satu hal yang tak kalah menarik perhatian: booth LPS yang penuh kejutan dan hadiah menggiurkan.

Pengunjung yang memadati booth LPS disuguhkan dengan dua permainan seru yang sayang untuk dilewatkan. Pertama, ada survei singkat tentang LPS yang akan membuka wawasan tentang lembaga ini. Setelah itu, pengunjung bisa menguji ketangkasan dalam gun game, permainan teka-teki yang dijawab dengan pistol mainan. Tak hanya itu, word scramble juga hadir untuk mengasah kemampuan menyusun kata-kata terkait literasi keuangan.

Hanya dengan memainkan salah satu game, peserta berhak mengikuti spinning wheel hadiah. Boneka lucu hingga voucher menarik siap menanti para pemenang. Selain permainan, booth LPS juga menyediakan edukasi tentang sejarah LPS dan VR interaktif yang membuat belajar semakin menyenangkan.

LPS Financial Festival ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung, hingga Tokoh Nasional Muhammad Nuh. jabarpos.id mencatat, para ahli di bidang ekonomi ini akan berbagi pengalaman berbisnis dan investasi.

Sesi educational class juga tak kalah menarik dengan kehadiran Herjunot Ali yang akan membahas "Atur Duit Agar Cepat Cuan", Raline Shah dengan "Beauty in Budgeting", serta Michael Yeoh yang akan membongkar "Jurus Cuan Maksimal dan Level Up Keuanganmu".