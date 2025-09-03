Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.2 C
Jakarta
Kamis, September 4, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Jabarpos.id, Tokyo – Pasar obligasi Jepang dikejutkan dengan lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 30 tahun yang mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah pada Rabu (3/9/2025). Kenaikan ini dipicu oleh sentimen negatif dari Amerika Serikat dan Eropa, yang dilanda kekhawatiran serupa terkait ketidakpastian politik dan kondisi keuangan negara.

Editor Jabar Pos : Rangga
Jabarpos.id, Tokyo - Pasar obligasi Jepang dikejutkan dengan lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 30 tahun yang mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah pada Rabu (3/9/2025). Kenaikan ini dipicu oleh sentimen negatif dari Amerika Serikat dan Eropa, yang dilanda kekhawatiran serupa terkait ketidakpastian politik dan kondisi keuangan negara.
spot_img

Menurut laporan jabarpos.id, imbal hasil obligasi 30 tahun Jepang menyentuh angka 3,290%, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenaikan ini juga merambat ke obligasi Jepang dengan tenor lainnya. Jepang sendiri dikenal memiliki rasio utang terhadap PDB yang termasuk tertinggi di antara negara-negara maju.

Situasi politik di Jepang juga turut memengaruhi sentimen pasar. Masa depan Perdana Menteri Shigeru Ishiba berada di ujung tanduk setelah hasil pemilihan umum bulan Juli lalu mengurangi mayoritas kekuasaannya di majelis tinggi. Faksi oposisi di dalam Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa tengah berupaya mengumpulkan dukungan untuk menggulingkan Ishiba sebelum batas waktu yang ditetapkan pada hari Senin.

Baca juga:  Misa Akbar di GBK, Paus Fransiskus Dinantikan 86 Ribu Umat Katolik
Jabarpos.id, Tokyo - Pasar obligasi Jepang dikejutkan dengan lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 30 tahun yang mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah pada Rabu (3/9/2025). Kenaikan ini dipicu oleh sentimen negatif dari Amerika Serikat dan Eropa, yang dilanda kekhawatiran serupa terkait ketidakpastian politik dan kondisi keuangan negara.
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Penjualan obligasi 30 tahun Jepang pada hari Kamis mendatang akan menjadi sorotan utama para investor global. Sejarah menunjukkan bahwa gejolak di pasar Tokyo dapat dengan cepat menyebar ke pasar keuangan lainnya. Investor akan mencermati dengan seksama bagaimana pasar merespons situasi politik dan ekonomi yang berkembang di Jepang.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Inflasi Turki Terus Melandai, Sinyal Baik untuk Suku Bunga?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
28.2 ° C
28.2 °
28.2 °
76 %
2.3kmh
38 %
Kam
33 °
Jum
32 °
Sab
30 °
Ming
32 °
Sen
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  