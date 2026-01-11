Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.2 C
Jakarta
Minggu, Januari 11, 2026
type here...
Jabar PosBerita

IHSG Melesat 10 Ribu Sektor Ini Siap Panen Cuan

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
IHSG Melesat 10 Ribu Sektor Ini Siap Panen Cuan
spot_img

Pasar modal Indonesia diprediksi akan menunjukkan performa gemilang di awal tahun 2026. Optimisme ini datang dari Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana, yang meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang besar menembus level psikologis 10.000. Informasi ini dihimpun jabarpos.id dari dialog eksklusif Oki Ramadhana dalam program Power Lunch CNBC Indonesia pada Jumat, 9 Januari 2026.

Baca juga:  Dua Konglomerat Terhempas dari Daftar Orang Terkaya RI, Siapa Penggantinya?

Menurut Oki, prospek berlanjutnya capital inflow di pasar modal Tanah Air sangat kuat. Performa positif IHSG sepanjang tahun 2025 yang mencatat kenaikan lebih dari 20% menjadi landasan kuat bagi potensi penguatan lanjutan di tahun 2026. Prospek pertumbuhan laba emiten yang diperkirakan mencapai 12% turut menjadi katalis. Namun, Oki menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan stabilitas nilai tukar Rupiah sebagai penopang utama kepercayaan pasar terhadap investasi di Tanah Air.

Baca juga:  Purbaya Bocorkan Target IHSG Mengejutkan
IHSG Melesat 10 Ribu Sektor Ini Siap Panen Cuan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam pandangannya, beberapa sektor memiliki prospek cerah untuk tahun 2026. Sektor komoditas, konsumer, dan kesehatan disebut-sebut akan menjadi primadona dengan potensi pertumbuhan yang signifikan. Kendati demikian, Oki juga menggarisbawahi bahwa ekspansi agresif dari para emiten menjadi kunci pendorong masuknya investor, baik domestik maupun asing, ke pasar saham Indonesia. Dengan proyeksi yang menjanjikan ini, pasar modal Indonesia diharapkan dapat terus menarik minat investor dan menjadi motor penggerak ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Trump Mengincar Greenland Setelah Venezuela
Artikel Selanjutnya
Terungkap 5 Ciri Warga Kelas Bawah

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
25.2 ° C
25.6 °
23.8 °
89 %
2.6kmh
40 %
Ming
28 °
Sen
32 °
Sel
31 °
Rab
32 °
Kam
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  