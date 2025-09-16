Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.2 C
Jakarta
Rabu, September 17, 2025
type here...
Jabar PosBerita

BTN Kebanjiran Duit, Siap Gebrak Pasar Perumahan?

Editor Jabar Pos : Rangga
BTN Kebanjiran Duit, Siap Gebrak Pasar Perumahan?
spot_img

Jabarpos.id – Pemerintah dan sektor perbankan bersiap meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyatakan dukungan penuh melalui Himbara untuk mengatasi masalah kekurangan perumahan (backlog) yang mencapai 15 juta unit.

BTN Kebanjiran Duit, Siap Gebrak Pasar Perumahan?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan subsidi bunga sekitar 5,5-6% untuk program KUR perumahan ini, dengan alokasi dana sebesar Rp130 triliun pada tahun ini. Hal ini disampaikan saat ditemui di Balai Kartini Lippo Nusantara, Selasa (15/9).

Baca juga:  Bank-Bank Raksasa Jadi Rebutan, Investor Auto Sumringah!

Menurutnya, jika penyerapan kredit perumahan berjalan lancar, ada potensi peningkatan alokasi anggaran di tahun 2026.

Rosan menekankan bahwa kucuran dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 200 triliun telah masuk ke PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) sebesar Rp 25 triliun.

"Dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar untuk mendukung program-program perumahan yang menjadi fokus utama BTN," ujarnya.

Baca juga:  Sopir Bus Sigap Selamatkan Penumpang dari Kebakaran di Sukabumi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa program ini akan diluncurkan pada pertengahan Oktober 2025 di Surabaya, Jawa Timur, dan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain KUR perumahan, pemerintah juga mendorong sosialisasi KUR pekerja migran dan memperkuat ekosistem KUR secara keseluruhan.

Menteri UMKM Maman Abdurrachman menjelaskan bahwa KUR akan dibagi menjadi empat klaster, yaitu KUR UMKM, KUR perumahan, KUR pekerja migran, dan KUR padat karya. Alokasi anggaran untuk KUR UMKM adalah Rp 280 triliun, sementara KUR perumahan mendapatkan Rp 130 triliun.

Baca juga:  Polemik Pembubaran Diskusi Diaspora, Kepolisan Sita 3 DVR CCTV Hotel Grand Kemang

Sejak Januari hingga 14 September 2025, realisasi KUR mencapai Rp 190 triliun dengan 3,24 juta debitur, terdiri dari 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur yang naik kelas.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan bahwa dana yang akan disalurkan melalui UMKM sebesar Rp 13 triliun akan dialokasikan untuk sisi permintaan (demand), sementara Rp 117 triliun lainnya akan dialokasikan untuk sisi penawaran (supply).

spot_img
Artikel Sebelumnya
Geger! OJK Punya Jurus Baru Bikin Bank Makin Transparan

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
28.2 ° C
28.2 °
28.2 °
79 %
1.8kmh
96 %
Sel
28 °
Rab
34 °
Kam
25 °
Jum
31 °
Sab
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  