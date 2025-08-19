Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.3 C
Jakarta
Selasa, Agustus 19, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Investasi Raksasa Danantara Dikuliti DPR, Erick Thohir Turun Tangan

Editor Jabar Pos : Rangga
Investasi Raksasa Danantara Dikuliti DPR, Erick Thohir Turun Tangan
spot_img

jabarpos.id, Jakarta – Komisi XI DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada Selasa (19/8) sore. Rapat yang dimulai pukul 16:30 WIB ini membahas secara mendalam Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) holding investasi Danantara untuk tahun 2025.

Baca juga:  Cirebon Diprediksi Berawan Sepanjang Hari Kamis, 15 Agustus 2024

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa sesi rapat ini bersifat tertutup untuk umum. CEO Danantara Rosan Roeslani, CIO Danantara Pandu Shahrir, serta Menteri BUMN Erick Thohir hadir langsung dalam pertemuan tersebut.

Investasi Raksasa Danantara Dikuliti DPR, Erick Thohir Turun Tangan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Agenda utama rapat adalah membahas secara detail rencana kerja dan anggaran Danantara untuk tahun depan. Hal ini menjadi krusial mengingat Danantara merupakan holding investasi strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengembangan berbagai sektor di Indonesia.

Baca juga:  DPRD Jabar Protes Keras Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar

Pertemuan ini menjadi sorotan karena Danantara memiliki potensi besar dalam mengelola investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa anggaran dan rencana kerja Danantara selaras dengan kepentingan nasional dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

spot_img
Artikel Sebelumnya
PIK 2 Makin Kinclong! Laba Melesat, Dompet Investor Makin Tebal
Artikel Selanjutnya
BBRI Terbang Tinggi, Analis Ungkap Fakta Mengejutkan

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
28.3 ° C
28.3 °
28.3 °
80 %
1.5kmh
100 %
Sel
29 °
Rab
33 °
Kam
29 °
Jum
32 °
Sab
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  