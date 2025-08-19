Investasi Raksasa Danantara Dikuliti DPR, Erick Thohir Turun Tangan

jabarpos.id, Jakarta – Komisi XI DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada Selasa (19/8) sore. Rapat yang dimulai pukul 16:30 WIB ini membahas secara mendalam Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) holding investasi Danantara untuk tahun 2025.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa sesi rapat ini bersifat tertutup untuk umum. CEO Danantara Rosan Roeslani, CIO Danantara Pandu Shahrir, serta Menteri BUMN Erick Thohir hadir langsung dalam pertemuan tersebut.

Agenda utama rapat adalah membahas secara detail rencana kerja dan anggaran Danantara untuk tahun depan. Hal ini menjadi krusial mengingat Danantara merupakan holding investasi strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengembangan berbagai sektor di Indonesia.

Pertemuan ini menjadi sorotan karena Danantara memiliki potensi besar dalam mengelola investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa anggaran dan rencana kerja Danantara selaras dengan kepentingan nasional dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.