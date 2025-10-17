IHSG Terjun Bebas, Investor Panik?

Jabarpos.id, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam pada perdagangan sesi pertama hari Jumat, 17 Oktober 2025. Data terkini menunjukkan IHSG merosot 2,22% dan berada di level 7.944 pada pukul 11:33 WIB. Penurunan ini memicu kekhawatiran di kalangan investor mengenai prospek pasar modal Indonesia.

Penurunan signifikan ini menjadi sorotan utama para pelaku pasar. Analis sedang mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pelemahan IHSG yang begitu dalam. Beberapa spekulasi mengarah pada sentimen negatif global, aksi ambil untung setelah reli sebelumnya, serta kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi domestik.

Pergerakan IHSG selanjutnya akan menjadi perhatian utama para investor. Apakah penurunan ini hanya koreksi sementara atau awal dari tren penurunan yang lebih panjang?