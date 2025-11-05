IHSG Terbang Tinggi, Asing Berburu Saham Unggulan!

JABARPOS.ID – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menunjukkan taringnya dengan melonjak 0,93% dan mencapai level 8.318 pada penutupan perdagangan Rabu (5/11/2025). Kenaikan ini terjadi di tengah kondisi Rupiah yang masih tertekan di level Rp16.700 per Dolar AS.

Analis pasar menduga, aksi beli saham-saham berkapitalisasi besar (big caps) oleh investor asing menjadi salah satu pendorong utama penguatan IHSG. Sentimen positif ini berhasil membawa angin segar bagi pasar modal Indonesia.

Meski demikian, investor tetap perlu waspada terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah yang dapat mempengaruhi kinerja emiten. Pantauan jabarpos.id menunjukkan, pelaku pasar akan terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik untuk mengambil keputusan investasi yang tepat.