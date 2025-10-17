IHSG Terjun Bebas! Ada Apa dengan Pasar Saham?

Jabarpos.id, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam pada perdagangan Jumat (16/10/2025), ditutup anjlok 2,57% ke level 7.915. Penurunan signifikan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di kalangan investor.

Lantas, sentimen apa saja yang menjadi penyebab utama ambruknya IHSG? Equity Analyst jabarpos.id Research, Susi Setiawati, menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG dalam program Closing Bell jabarpos.id, Jumat (16/10/2025).

Dalam dialog bersama Maria Katarina, Susi mengupas tuntas dinamika pasar saham yang menyebabkan IHSG tertekan. Investor dan pelaku pasar dapat menyimak penjelasan lengkapnya untuk memahami kondisi pasar terkini dan mengambil keputusan investasi yang lebih tepat.