Inflasi Oktober 2025 Terungkap Angka Ini Bikin Penasaran

JABARPOS.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data inflasi terbaru. Pada bulan Oktober 2025, inflasi tercatat sebesar 0,28% month-to-month (mtm) dan 2,86% year-on-year (yoy).

Data ini diumumkan langsung oleh BPS dan menjadi perhatian utama para pelaku ekonomi dan masyarakat luas. Angka inflasi ini tentu akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari daya beli masyarakat hingga kebijakan ekonomi pemerintah.

Informasi lebih detail mengenai analisis dan dampak inflasi Oktober 2025 ini dapat disaksikan dalam program Profit CNBC Indonesia, Senin (03/11/2025). Program ini akan mengupas tuntas faktor-faktor yang memengaruhi inflasi dan proyeksi ke depan.