Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
34.1 C
Jakarta
Senin, November 3, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Inflasi Oktober 2025 Terungkap Angka Ini Bikin Penasaran

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Inflasi Oktober 2025 Terungkap Angka Ini Bikin Penasaran
spot_img

JABARPOS.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data inflasi terbaru. Pada bulan Oktober 2025, inflasi tercatat sebesar 0,28% month-to-month (mtm) dan 2,86% year-on-year (yoy).

Data ini diumumkan langsung oleh BPS dan menjadi perhatian utama para pelaku ekonomi dan masyarakat luas. Angka inflasi ini tentu akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari daya beli masyarakat hingga kebijakan ekonomi pemerintah.

Baca juga:  Vale INCO Umumkan Laba Semester I 2025 Turun, Apa Penyebabnya?
Inflasi Oktober 2025 Terungkap Angka Ini Bikin Penasaran
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Informasi lebih detail mengenai analisis dan dampak inflasi Oktober 2025 ini dapat disaksikan dalam program Profit CNBC Indonesia, Senin (03/11/2025). Program ini akan mengupas tuntas faktor-faktor yang memengaruhi inflasi dan proyeksi ke depan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Awas! 6 Bank Ini Gulung Tikar, Nasib Uangmu Bagaimana?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
thunderstorm
34.1 ° C
35 °
32.7 °
67 %
4.1kmh
40 %
Sen
31 °
Sel
34 °
Rab
31 °
Kam
32 °
Jum
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  