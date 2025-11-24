Get
26 C
Jakarta
Selasa, November 25, 2025
Jabar Pos

Ratu Maxima Incar Dompet Warga Indonesia, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Ratu Maxima Incar Dompet Warga Indonesia, Ada Apa?
Jabarpos.id, Jakarta – Ratu Maxima dari Belanda telah menginjakkan kaki di Indonesia pada Senin (24/11/2025) malam. Kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta disambut hangat oleh Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi.

Kedatangan Ratu Maxima sebagai utusan khusus PBB adalah untuk mempromosikan "Financial Health" di Indonesia. Friderica, yang dikenal dengan sapaan Kiki, menjelaskan bahwa "Financial Health" mencakup pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Ratu Maxima Incar Dompet Warga Indonesia, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut Kiki, Ratu Maxima ingin mendorong perencanaan keuangan yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pelajar. Selain itu, Ratu Belanda juga berambisi menciptakan "Financial Resilient" atau ketangguhan keuangan, dengan cara mendukung produktivitas masyarakat.

"Apa yang dilakukan OJK selama ini sejalan dengan mandat Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Pengembangan dan Kekuatan Sektor Keuangan (P2SK)," ujar Kiki di VVIP Lounge Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Kiki menambahkan bahwa "Financial Health" merupakan isu global. Ratu Maxima sangat prihatin dengan maraknya penipuan (scam) dan investasi bodong (fraud) yang terjadi di berbagai negara.

